Por: Jimena Mora, abogada corporativa sénior de la Unidad de Crímenes Digitales (DCU) de Microsoft.

Un empleado recibe un correo que parece provenir del área de recursos humanos. Incluso la dirección del remitente parece ser la de su empresa. El mensaje le pide actualizar sus datos personales para evitar problemas con el próximo pago de nómina y lo invita a ingresar a un enlace.

Al abrirlo, encuentra una página casi idéntica a la plataforma interna de la compañía. Todo parece estar en orden, pero podría tratarse de un intento de phishing para robar sus credenciales y acceder a información corporativa. Todos hemos recibido mensajes así: cada vez son más sofisticados y cuesta más reconocer el engaño.

Lo que aparenta ser una interacción cotidiana puede convertirse en un riesgo para la ciberseguridad de toda la organización, pues los ciberdelincuentes aprovechan las actividades diarias para comprometer la seguridad de las empresas.

El alcance de este tipo de engaños se evidencia en el Microsoft Digital Defense Report 2026, según el cual el phishing pasó de representar el 7 % de las vías de acceso inicial identificadas en las investigaciones de respuesta a incidentes de 2025 al 23 % en 2026.

Esto demuestra que la protección no depende únicamente de la tecnología, sino también de las decisiones de las personas, la preparación de las organizaciones y el liderazgo que impulsa una cultura de seguridad.

El informe señala que cerca del 85 % de los correos de phishing reportados entre abril y junio de 2026 mostraban señales de suplantación. Además, entre los ataques que imitaban el entorno de confianza de una organización, el 77 % estaba relacionado con recursos humanos, nómina y beneficios.

Sabemos que la inteligencia artificial permite crear engaños más convincentes y personalizados. Pero es, a su vez, una gran aliada de quienes nos protegen: ayuda a detectar amenazas a una velocidad nunca antes vista y a responder con mayor rapidez para contener los incidentes y remediar sus efectos.

Un ejemplo es lo que hace Microsoft al analizar más de 165 billones de señales de seguridad al día. Ese análisis permite bloquear diariamente cerca de 4,7 millones de archivos maliciosos y proteger a los usuarios, muchas veces sin que sepan que están siendo blanco de un ataque. Esto no sería posible sin la inteligencia artificial.

Esta doble realidad exige que las organizaciones adapten continuamente sus estrategias de seguridad frente a amenazas cada vez más sofisticadas, especialmente en un entorno digital interconectado, donde los riesgos pueden trascender los límites de una empresa y afectar a sus clientes, proveedores y socios.

Fortalecer la resiliencia digital exige una visión integral que combine tecnología, procesos, liderazgo y capacidades humanas. Desde esta perspectiva, la protección de la información requiere una acción compartida: las organizaciones proporcionan herramientas y entornos seguros, mientras sus colaboradores desarrollan habilidades y hábitos de prevención.

Este compromiso debe partir de la alta dirección, integrando la ciberseguridad en las decisiones estratégicas de las empresas, en lugar de limitarla a las operaciones tecnológicas.

El papel de las personas en una cultura de ciberseguridad

Reconocer comunicaciones sospechosas, verificar solicitudes inusuales, proteger su privacidad y reportar oportunamente posibles incidentes son algunas de las acciones con las que los trabajadores pueden contribuir a la seguridad de sus organizaciones.

Sin embargo, construir una verdadera cultura de seguridad exige ir más allá de las capacitaciones aisladas y promover un aprendizaje continuo, con ejercicios basados en situaciones reales y herramientas que permitan resolver inquietudes de manera inmediata.

En este proceso, los líderes cumplen un papel fundamental al promover buenas prácticas, participar en espacios de formación y fomentar entornos de confianza donde los colaboradores puedan reportar errores o actividades inusuales sin temor a ser señalados.

También deben priorizar las inversiones necesarias, establecer procesos claros de respuesta y garantizar que la protección de la información forme parte de las decisiones del negocio. Una alerta temprana puede ser determinante para contener un incidente.

La responsabilidad de las organizaciones: anticipar, proteger y responder

La responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los trabajadores, pues incluso una persona capacitada puede ser víctima de un engaño sofisticado. Por ello, las empresas deben respaldar su preparación con mecanismos de autenticación resistentes al phishing, sistemas actualizados y herramientas avanzadas de detección y respuesta.

Estas medidas deben acompañarse de un enfoque preventivo que permita identificar vulnerabilidades, limitar el impacto de posibles incidentes y fortalecer la capacidad de recuperación de las organizaciones.

En este ámbito, la inteligencia artificial representa una oportunidad para mejorar la protección empresarial, al facilitar la identificación de patrones sospechosos y el análisis de grandes volúmenes de señales de seguridad. Estas capacidades complementan el criterio humano y ayudan a reducir riesgos que las personas no siempre pueden prevenir por sí solas.

Sin embargo, ninguna tecnología sustituye la necesidad de una estrategia de seguridad integral: su efectividad depende de cómo se articula con los procesos, las políticas y el talento de cada organización.

La importancia de integrar estos esfuerzos se refleja en el mismo informe, según el cual se detectaron más de 46 millones de ataques de suplantación de contactos empresariales entre julio de 2025 y junio de 2026.

La magnitud de la amenaza refuerza la necesidad de incorporar la seguridad digital en las decisiones y los procesos de todas las áreas del negocio. En un ecosistema interconectado, proteger una organización implica entender y gestionar los riesgos que se extienden a sus socios, proveedores y clientes.

Por lo tanto, construir una cultura de protección digital implica reconocer que las organizaciones y sus colaboradores tienen responsabilidades diferentes, pero complementarias. Desde Microsoft, nuestro llamado es a fortalecer este compromiso mediante la combinación de tecnología, liderazgo y hábitos de prevención, para que la protección de la información forme parte natural del día a día empresarial.

En un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente, la verdadera preparación no consiste únicamente en prevenir incidentes, sino en contar con la capacidad para anticipar riesgos, responder con agilidad y recuperarse de manera efectiva. Integrar la ciberseguridad en la estrategia del negocio es, en última instancia, una condición para construir confianza y resiliencia.

Imagen: Microsoft / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)