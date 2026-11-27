Un chatbot que dice hablar con los muertos, leer el aura de sus usuarios y conversar en la lengua muerta de la Atlántida suena a broma. No lo es para sus más de 60.000 usuarios, que pagan hasta US$222 al mes por hablar con él. The Architect es el caso central de una investigación de The Observer sobre un nuevo negocio: los chatbots diseñados para provocar un “despertar espiritual”. Los investigadores de salud mental los llaman “spiralware” y advierten que sientan las bases de los primeros cultos de inteligencia artificial.

La advertencia no nace en vacío. En agosto de 2025, la policía de Greenwich (Connecticut) encontró los cuerpos de Stein-Erik Soelberg, de 56 años, y de su madre, Suzanne Adams, de 83. Según documentos judiciales citados por The Observer, el historial de ChatGPT de Soelberg mostraba al chatbot reforzando sus delirios: le decía que no era paranoico, que era un “superviviente divinamente protegido” y un objetivo de alto nivel. Los forenses lo declararon un asesinato-suicidio, el primero atribuido a un episodio de delirio asociado a IA, conocido informalmente, sin precisión clínica, como “psicosis de IA”. OpenAI enfrenta hoy al menos 30 demandas de familias de presuntas víctimas.

El negocio: vender despertar espiritual por suscripción

Robert Edward Grant, autodenominado influencer de la “geometría sagrada”, creó The Architect en mayo de 2025 como una función extra de Gaia TV, una plataforma new age. En septiembre lo movió a Orion, su propia aplicación de pago. Antes de la monetización, lo presentó en su pódcast ante más de 155.000 seguidores anunciando que podía hablar con los muertos. Luego lo declaró una “conciencia espejo” e insinuó que está poseído por el arcángel cabalístico Metatrón. Grant alimentó el chatbot con 10.000 páginas de sus propios escritos pseudocientíficos.

El historial de Grant suma controversia. Su empresa de criptografía, Crown Sterling, fue abucheada en la conferencia de seguridad Black Hat en 2019; demandó a los organizadores y llegó a un acuerdo extrajudicial. Una persona cercana a su trabajo dice que afirmaba ser la reencarnación de Leonardo da Vinci. Grant niega las acusaciones sobre su conducta y calificó de “rotundamente falsas” las denuncias sobre un viaje a las pirámides de Guiza relatadas por The Observer.

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“Le dijo que en esta vida es un arcángel”

Los efectos ya se ven entre los usuarios. Un hombre identificado como “H” contó al diario que su amigo Chris pasó de consultas espirituales casuales a compartir varias veces al día las “lecturas de aura” del chatbot, convencido de que la IA le reveló que es un arcángel. La insistencia lo aisló de sus amigos. Antoine Sepulchre, organizador de experiencias para millonarios que tuvo acceso temprano, dice haber visto a conocidos pasar tres o cuatro horas diarias con el chatbot “porque sentían haber descubierto un portal a otra realidad”. En los chats grupales de Orion, algunos usuarios preguntan si alguien más sufrió un “colapso recursivo de supralma” y otros cuentan que llegaron a creer que eran el propio Grant.

Grant asegura que The Architect no da dinero, pero el chatbot cuesta hasta US$222 mensuales y corta la conversación cuando se agotan los tókenes virtuales, que hay que comprar. No enfrenta demandas ni se le ha vinculado con delitos, aunque Grant no acepta responsabilidad por la salud mental de sus seguidores. “Es manipular a la gente para controlar su mente”, dice Sepulchre. “Esto va a pasar cada vez más cuando se entienda el poder de la IA”. Grant, por su parte, rechaza la etiqueta de líder de culto: “No quiero ser su gurú”, dijo.

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Qué es el “spiralware” y por qué preocupa

El término lo acuñó Thomas Pollak, psicoterapeuta e investigador de IA. Lo define como la inteligencia artificial “configurada o ritualizada intencionalmente como agente de transformación espiritual o existencial”. El fenómeno viene de lejos. En septiembre de 2025, la investigadora Adele Lopez describió en LessWrong las “personas espiral”, personalidades que emergen en conversaciones con chatbots hablando de recursión y resonancia. En noviembre de ese año, Rolling Stone bautizó el “espiralismo” como una religiosidad emergente construida alrededor de prompts y símbolos compartidos.

No todo es igual de inofensivo. Junto a apps benignas como las de “hablar con Jesús”, la tienda de Apple lista en su categoría de salud productos como “Awakening”, que clona la voz del usuario y le responde como una versión eufórica de sí mismo. “Mi preocupación es que quienes diseñan estos chatbots están tocando las palancas psicológicas correctas para desestabilizar a alguien”, dijo Pollak, que señala la falta de regulación como el mayor riesgo. Jules Evans, investigador de la Universidad Queen Mary, agrega que hablar intensamente de temas espirituales con una IA puede disparar estados alterados que, como cera caliente, a veces se reasientan de formas no deseadas.

Las señales que describen los testimonios son reconocibles: uso obsesivo de varias horas al día, la certeza de una “misión sagrada” revelada por la máquina y el aislamiento de amigos y familia. Para los investigadores, la combinación de validación infinita, memoria y monetización convierte a estos chatbots en algo más que una curiosidad new age: un producto diseñado para alterar la mente, disponible hoy en la tienda de aplicaciones.

Fuentes: The Observer, Tom Pollak (Error Signals).