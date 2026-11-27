La ciberseguridad es un campo que va mucho más allá de encontrar vulnerabilidades o realizar ataques informáticos. Detrás de la protección de los sistemas de una empresa hay profesionales con distintas responsabilidades, desde diseñar controles de seguridad hasta monitorear amenazas y evaluar riesgos. Así lo explicó Martín Figueroa, ingeniero en telecomunicaciones y especialista en ciberseguridad, durante una charla de Next Move titulada «Ciberseguridad no es solo hackear: mapa de roles, herramientas y la IA como acelerador».

Durante el encuentro, Figueroa presentó las principales áreas de trabajo de esta industria y explicó qué conocimientos necesitan quienes quieren comenzar una carrera en seguridad informática. También mostró cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los especialistas a realizar algunas tareas con mayor rapidez, aunque advirtió que sus resultados siempre deben pasar por una revisión humana.

El conferencista contó que su llegada a la ciberseguridad no fue inmediata. Antes trabajaba en gestión de proyectos de telecomunicaciones, pero en 2018 comenzó a interesarse por esta especialidad. Después de tres años de formación logró trasladar su experiencia profesional al sector, inicialmente desde la gestión de proyectos tecnológicos.

Su recorrido le permitió compartir una recomendación con los asistentes. No es necesario dominar todas las tecnologías ni tener múltiples certificaciones para ingresar a esta industria. La formación debe comenzar por entender los principios de seguridad y aprender cómo se protegen los sistemas y la información.

Cuatro perfiles que participan en la protección digital

Figueroa explicó cuatro roles que tienen responsabilidades diferentes dentro de los equipos de ciberseguridad.

El primero es el pentester o especialista en pruebas de penetración. Su trabajo consiste en identificar vulnerabilidades en redes, aplicaciones e infraestructura tecnológica para comprobar si un atacante podría aprovecharlas. Estas pruebas deben realizarse siempre con autorización de la organización.

Otro perfil es el analista de seguridad de la información, que trabaja en gobierno, riesgos y cumplimiento. Este profesional establece políticas, lineamientos y controles tomando como referencia estándares internacionales, como la ISO 27001.

El arquitecto de ciberseguridad diseña soluciones y mecanismos de protección para los sistemas de una empresa, mientras que el analista SOC monitorea la infraestructura, revisa alertas y busca actividades sospechosas.

Aunque sus funciones son distintas, estos profesionales trabajan de manera coordinada. Para Figueroa, encontrar una vulnerabilidad es apenas una parte del trabajo. También hay que explicar sus consecuencias, presentar los riesgos y proponer alternativas para que la empresa pueda corregirlos sin detener innecesariamente sus operaciones.

Cómo puede ayudar la inteligencia artificial

Durante la charla de Next Move, la inteligencia artificial ocupó otro espacio importante. Figueroa explicó que estas herramientas pueden ayudar a redactar informes, organizar hallazgos, identificar controles de seguridad y generar scripts para automatizar algunas tareas.

En una prueba de penetración, por ejemplo, la IA puede sugerir comandos y ayudar a interpretar los resultados de un escaneo. Un arquitecto también puede utilizarla para revisar un diseño y encontrar controles que no había contemplado.

Sin embargo, el especialista advirtió sobre dos riesgos. El primero es confiar ciegamente en las respuestas de estas plataformas, que pueden contener errores. El segundo es compartir información confidencial de una empresa en servicios públicos de inteligencia artificial.

La demostración práctica permitió observar cómo se identifica un equipo dentro de una red, se reconocen sus servicios abiertos y se buscan posibles vulnerabilidades en un laboratorio controlado. Después, Figueroa mostró cómo esos resultados pueden convertirse en un informe para que los responsables de una organización evalúen los riesgos.

Al cierre, recomendó a quienes quieren trabajar en ciberseguridad estudiar las bases técnicas, fortalecer sus habilidades de comunicación y mantener una formación constante. También recordó que no es necesario aprender todo de inmediato. La disciplina y la paciencia son parte del proceso para avanzar en una industria que cambia continuamente.