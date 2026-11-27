Una suscripción de inteligencia artificial puede ser un regalo de Navidad útil para alguien que estudia, trabaja con documentos, programa o crea contenido visual. Cada tarea apunta a un servicio distinto y, en algunos casos, la modalidad sin costo ya es suficiente.

Para quien no tiene una preferencia definida, ChatGPT Plus reúne en una sola membresía el análisis de archivos, la creación de imágenes y la investigación, a 20 dólares al mes con cobro mensual. La versión gratuita ya permite esas tareas de forma limitada; al pagar se añaden modelos de razonamiento avanzado y límites más amplios.

Para un estudiante, Google AI Pro cuesta 19,99 dólares mensuales en Estados Unidos. El plan amplía el tamaño de los cuadernos de Gemini Notebook, antes llamado NotebookLM, que responde preguntas con base en los documentos cargados y convierte apuntes en resúmenes de audio y video.

Quien trabaja con informes extensos o proyectos de escritura encuentra en Claude Pro una alternativa de 20 dólares al mes. Procesar documentos ya es posible sin costo; al suscribirse se suman mayor capacidad de uso, integración con Microsoft 365 y Claude Code, su herramienta de programación.

Para producir contenido visual, Adobe Firefly Standard cuesta 9,99 dólares al mes. La aplicación genera imágenes, las amplía más allá de su marco, modifica elementos y crea gráficos vectoriales. El acceso gratuito es limitado; el plan incluye una asignación mensual de créditos para las funciones de video y audio.

Cómo regalar una suscripción sin compartir contraseñas

No todos los servicios permiten comprar una membresía para otra persona. OpenAI vende tarjetas de regalo para ChatGPT, aunque solo pueden adquirirse y canjearse en Estados Unidos con una cuenta facturada en dólares. Una vez canjeado, el saldo queda atado a ella y no cubre los cobros gestionados por App Store o Google Play.

Anthropic suspendió la venta de suscripciones para obsequiar y no ha dado fecha de regreso. Google no anuncia una opción equivalente en sus planes, aunque Google AI Pro permite compartir determinados beneficios con hasta cinco integrantes de un grupo familiar.

En los servicios sin esa posibilidad, se puede entregar el dinero correspondiente a varios meses, de modo que la persona active el acceso desde su propia cuenta y conserve el control de sus conversaciones y archivos.

Antes de decidir, conviene revisar las diferencias entre la IA gratuita y la de pago, porque un uso ocasional de estas herramientas puede no justificar una membresía. Los precios citados corresponden a las tarifas de referencia en Estados Unidos y pueden variar según el país.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)