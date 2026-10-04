Gemini gratis perderá modelos avanzados el 9 de octubre

Pedir un resumen, buscar ideas o resolver un problema complejo no exige el mismo nivel de procesamiento. La app de inteligencia artificial de Google ofrece distintas alternativas según la dificultad de la tarea, pero esa posibilidad se reducirá para las cuentas que utilizan el servicio sin pagar.

Las consultas cotidianas seguirán disponibles. El recorte tendrá mayor importancia al programar, estudiar o analizar contenido que requiera más profundidad, porque ya no será posible recurrir a una tecnología superior cuando la respuesta inicial resulte insuficiente.

Gemini gratis quedará limitado a Flash-Lite

Desde el 9 de octubre, las cuentas sin una suscripción de Google AI quedarían limitadas a Gemini 3.5 Flash-Lite, según una actualización de la documentación de soporte reportada esta semana. Gemini 3.6 Flash y Gemini 3.1 Pro desaparecerían del acceso gratuito.

Las diferencias ayudan a dimensionar la medida. Flash-Lite prioriza la velocidad y está orientado a actividades habituales como resumir textos u obtener ideas. Flash incorpora mayor capacidad de razonamiento para peticiones que necesitan más elaboración.

Pro está destinado a trabajos especialmente exigentes. La documentación oficial destaca su desempeño ante instrucciones difíciles de matemáticas y programación, además de una comprensión más profunda de textos, archivos, imágenes y videos. También incorpora mejoras enfocadas en código y estudio. Al retirarlo, esas necesidades dependerían de Flash-Lite para quienes no tengan una suscripción.

Todavía no es posible traducir la reducción en una pérdida concreta de calidad. La alternativa restante también puede responder preguntas relacionadas con programación, documentos o matemáticas. La información disponible no permite determinar cuánto variará el resultado de una misma consulta después de la modificación.

Perder Pro no significa quedarse sin las demás herramientas

Conversar con la IA, solicitar explicaciones, resumir información o generar ideas continuará siendo posible. Tampoco existen datos que indiquen la desaparición automática de herramientas como generación de imágenes, Deep Research o Gems. Cada una mantiene condiciones y límites propios que no deben confundirse con los modelos incluidos en cada modalidad.

La diferencia aparecerá ante trabajos exigentes. Analizar un documento complejo, desarrollar un problema matemático o abordar código difícil seguirá siendo posible con Flash-Lite, pero ya no estará incluida la alternativa de trasladar la petición a Pro si el resultado no es suficiente. Reformular las instrucciones seguirá siendo una opción, aunque se perderá la posibilidad de cambiar gratuitamente a un modelo preparado para tareas de mayor complejidad.

Durante octubre también llegarán niveles de esfuerzo bajo, medio y alto para las alternativas disponibles. Elegir uno superior puede producir respuestas más exhaustivas, a costa de consumir una proporción mayor del límite asignado. Los límites de uso de las Apps con Gemini ya consideran factores como la complejidad de una solicitud, las herramientas empleadas y la extensión de las conversaciones.

La modificación cambia también el criterio para decidir si Gemini gratis cubre lo que alguien necesita. Alcanzar el límite de consultas dejará de ser la única razón para considerar una suscripción: la complejidad del trabajo puede convertirse en otro factor. La información disponible todavía no permite establecer en qué tipo de tareas esa diferencia será suficientemente perceptible como para justificar el cambio.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)