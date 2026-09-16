Paga por PSE o Bre-B y su dinero puede terminar en criptomonedas: así funciona la estafa

Una persona encuentra una oferta en internet, hace el pago por PSE y guarda el comprobante. Hasta ahí, todo parece normal. El problema es que el dinero puede terminar en una cuenta utilizada para comprar USDT y pasar después a una billetera digital controlada por un desconocido.

Esta modalidad, conocida como triangulación de tres cuentas, está siendo utilizada para mover recursos obtenidos mediante engaños. Un informe de la fintech Vurelo señala que los casos asociados a esta práctica aumentaron 15 % en Colombia durante 2026.

El dato aparece en un momento en el que los fraudes digitales representan una parte importante de las reclamaciones bancarias. De acuerdo con cifras de Asobancaria con corte al 7 de septiembre, los bancos recibieron reclamos por fraude superiores a $967.000 millones. De ese monto, el 56 % correspondió a canales digitales, unos $541.500 millones. Vurelo estima que alrededor de $135.000 millones estarían relacionados con engaños o robos asociados con criptomonedas.

El dinero cambia de manos sin que la víctima lo sepa

Camilo Suárez, CEO de Vurelo, explica que el delincuente puede hacer que el pago de una víctima llegue a la cuenta de otra persona que participa en una operación con criptoactivos.

Los pesos recibidos pueden convertirse en USDT y enviarse posteriormente a otra billetera. En ese proceso pueden aparecer cuentas de terceros, accesos obtenidos sin autorización o personas que prestan sus productos financieros a cambio de una comisión.

El engaño también puede comenzar con una página que imita la de una entidad pública. La persona cree que está pagando un impuesto o una obligación, pero el dinero nunca llega al destinatario real.

Por eso, que PSE o Bre-B confirmen una transferencia no significa que la operación sea legítima. Antes de pagar, conviene revisar quién recibe el dinero, desde qué página se está haciendo la operación y si la oferta tiene sentido.

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Hay cinco señales para detenerse: una página con una dirección extraña, presión para pagar rápidamente, un destinatario diferente al vendedor, comprobantes que no pueden verificarse y una operación en la que quien compra, quien paga y quien recibe los activos son personas distintas.

Si aparece un abono que no reconoce, no lo mueva ni lo envíe a otra cuenta porque alguien se lo pida. Lo recomendable es contactar directamente al banco o la plataforma, guardar comprobantes, chats y referencias de la operación y denunciar ante las autoridades cuando existan indicios de delito.

En el caso de USDT, una captura de pantalla tampoco demuestra que el dinero haya llegado. La comprobación debe hacerse directamente en la plataforma o billetera correspondiente.