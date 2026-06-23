Perdiste tu celular: los 5 pasos urgentes para evitar fraudes y robo de datos

Perder el celular ya no significa únicamente quedarse sin llamadas o mensajes. Hoy, un teléfono almacena acceso a cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos, billeteras digitales y documentos personales. Por eso, cuando un dispositivo desaparece, cada minuto cuenta para evitar que la situación termine en fraude o robo de identidad.

Con el aumento de los viajes, conciertos, eventos deportivos y desplazamientos durante las vacaciones, también crecen los casos de teléfonos extraviados o robados. Ante este riesgo, expertos en ciberseguridad recomiendan actuar de forma inmediata y seguir una serie de pasos que ayuden a proteger la información personal.

Localizar y bloquear el dispositivo debe ser la primera prioridad

La primera acción consiste en intentar encontrar el teléfono utilizando las herramientas de localización integradas en Android e iPhone. Los usuarios pueden acceder desde otro dispositivo a sus cuentas de Google o Apple para verificar la ubicación del equipo y conocer su última actividad registrada.

Si el celular aparece en el sistema, lo recomendable es activar el modo de pérdida o bloqueo. Esta función permite impedir el acceso al dispositivo y, en algunos casos, mostrar un mensaje de contacto en pantalla para facilitar su recuperación.

Sin embargo, encontrar el teléfono no siempre es posible. Por eso también es importante mantenerse alerta frente a posibles intentos de engaño. Los delincuentes suelen contactar a la víctima mediante llamadas, mensajes o correos para obtener contraseñas o códigos de acceso.

Además, conviene informar a familiares y amigos sobre la pérdida del equipo. De esta manera podrán identificar posibles mensajes sospechosos enviados desde el número comprometido.

Protege tus cuentas antes de que alguien acceda a ellas

Una vez bloqueado el dispositivo, el siguiente paso es comunicarse con el operador móvil para suspender la tarjeta SIM. Esto reduce el riesgo de que terceros utilicen el número telefónico para recibir códigos de verificación o realizar actividades fraudulentas.

También es recomendable contactar al banco para bloquear tarjetas asociadas al teléfono o desvincular servicios financieros que puedan estar expuestos.

Después, llega uno de los procesos más importantes: cambiar las contraseñas de servicios críticos como correo electrónico, banca digital, redes sociales y aplicaciones de pago. Si utilizas un administrador de contraseñas, la clave maestra debe actualizarse de inmediato.

Otro aspecto que suele pasar desapercibido son las copias de seguridad. Si el teléfono contaba con respaldo automático en la nube, recuperar fotografías, contactos, documentos y mensajes será mucho más sencillo al configurar un nuevo dispositivo.

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Cuando ya no existe posibilidad real de recuperar el celular, la medida final es borrar de forma remota toda la información almacenada. Aunque esta decisión implica perder los datos que no estén respaldados, evita que terceros accedan a información sensible.

Los especialistas también recomiendan activar previamente el rastreo de ubicación, configurar bloqueos automáticos y mantener copias de seguridad periódicas. Estas medidas pueden marcar la diferencia entre una simple pérdida material y un problema mucho más grave relacionado con fraude financiero o robo de identidad.

En una época en la que gran parte de la vida digital cabe en un bolsillo, prepararse antes de una emergencia puede ser tan importante como reaccionar rápidamente cuando el celular desaparece.