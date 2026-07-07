El lado oculto del Mundial 2026: crecen las alertas por ataques informáticos durante el torneo

Cada cuatro años el Mundial de Fútbol concentra la atención de millones de personas. Pero mientras los aficionados siguen los partidos, los ciberdelincuentes también aprovechan el incremento de la actividad digital para buscar nuevas víctimas. Desde la compra de entradas hasta las plataformas de streaming, las aplicaciones de movilidad o los servicios de hoteles y aeropuertos, el torneo representa una oportunidad para quienes buscan robar información o afectar la operación de empresas.

La advertencia la hizo Commvault, compañía especializada en ciberseguridad y protección de datos, que asegura que la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá características que aumentan la superficie de ataque. A diferencia de ediciones anteriores, el campeonato se disputará de forma simultánea en Canadá, Estados Unidos y México, además de contar con 48 selecciones nacionales, la cifra más alta en la historia del torneo.

Esa dimensión implica una mayor interconexión entre sistemas digitales utilizados por organizadores, empresas de telecomunicaciones, plataformas de apuestas, servicios de transporte, aerolíneas, hoteles y operadores tecnológicos. Para los delincuentes informáticos, todos estos servicios representan posibles puertas de entrada para ejecutar ataques.

La empresa recuerda que situaciones similares ya se presentaron durante el Mundial de Catar 2022 y en los Juegos Olímpicos de Tokio y París. Durante esos eventos aumentaron las campañas de phishing, el robo de credenciales de acceso y la distribución de programas maliciosos diseñados para comprometer redes y sistemas corporativos.

Bruno Lobo, gerente general de Commvault para América Latina, explica que las organizaciones manejan hoy información distribuida entre nubes, centros de datos, dispositivos móviles y entornos híbridos, una realidad que hace más compleja la protección de los activos digitales y exige nuevas estrategias para responder ante incidentes.

La prioridad ya no es evitar todos los ataques

De acuerdo con la compañía, las empresas deben asumir que ningún sistema es completamente inmune a una amenaza informática. Por esa razón, el objetivo no debe limitarse únicamente a impedir un ataque, sino también a garantizar que la operación pueda continuar y que la información pueda recuperarse rápidamente si ocurre un incidente.

Para lograrlo, recomienda fortalecer las estrategias de respaldo de datos, monitorear de forma permanente la infraestructura tecnológica, implementar autenticación multifactor, capacitar a los empleados para reconocer intentos de fraude y contar con planes de respuesta que permitan actuar de manera rápida frente a cualquier incidente.

Con la expectativa de que el Mundial movilice a millones de viajeros y genere un incremento en las transacciones digitales, los expertos advierten que tanto empresas como usuarios deberán prestar mayor atención a los mensajes sospechosos, los enlaces desconocidos y los sitios web no oficiales. En un evento de alcance global, la emoción del fútbol también puede convertirse en una oportunidad para el cibercrimen.