Radiocomunicación, IA y control de accesos: las tecnologías que modernizan la seguridad privada

Bucaramanga reunirá el 28 y 29 de julio a expertos, empresas y profesionales del sector de la seguridad en Expo Seguridad Bucaramanga 2026, un evento que pondrá sobre la mesa el papel de la tecnología en la protección de personas, empresas e infraestructuras.

El encuentro se realizará en el Gran Salón de Neomundo, en un momento en el que la capital santandereana mantiene una posición destacada entre las ciudades con mejores indicadores de empleo del país. El área metropolitana registró una tasa de desocupación del 7,9% en lo que va del año, la tercera más baja de Colombia, según el Dane.

El crecimiento de la actividad empresarial y la llegada de nuevas inversiones también aumentan la necesidad de contar con herramientas que permitan prevenir riesgos y responder con rapidez ante posibles incidentes. En ese proceso, la seguridad privada ha incorporado sistemas de comunicación, videovigilancia, inteligencia artificial y control de accesos.

Uno de los desarrollos que será analizado es el uso de sistemas de radiocomunicación para coordinar a los equipos de seguridad. Estas soluciones permiten mantener comunicaciones claras en espacios con ruido, interferencias o baja cobertura móvil. Además, pueden integrarse con plataformas de video y analítica para enviar alertas y notificaciones en tiempo real.

“Gracias a funciones como la supresión de ruido y la eliminación de interferencias, estos sistemas garantizan comunicaciones claras, confiables y continuas”, explicó Orlando Martínez, experto en seguridad privada de Motorola Solutions.

La inteligencia artificial también se ha incorporado a los sistemas de videoseguridad. Las cámaras pueden apoyar la identificación de rostros y placas, buscar personas por características físicas y detectar objetos fuera de lugar, herramientas que ayudan a identificar situaciones que requieren atención.

Tecnología para responder más rápido ante una emergencia

Los sistemas de alerta inteligente permiten que el personal de seguridad reporte situaciones de riesgo mediante botones de pánico conectados a centros de monitoreo. Estas soluciones pueden compartir la ubicación del incidente y activar protocolos de respuesta.

A este conjunto se suman plataformas de control de accesos como Avigilon Unity Access, que permiten gestionar el ingreso a edificios, hospitales, campus empresariales y zonas industriales mediante credenciales digitales y reconocimiento de matrículas.

La Expo Seguridad Bucaramanga 2026 será el espacio para discutir cómo estas herramientas pueden responder a los nuevos retos de seguridad en una ciudad que busca consolidar su crecimiento económico y atraer más inversión.