Colombia estrena centro de riesgo cibernético con IA: detecta amenazas en 5 minutos

Las empresas en Colombia reciben cada vez más alertas sobre posibles amenazas digitales. El problema es que una gran cantidad de notificaciones puede dificultar la identificación de los riesgos que realmente pueden afectar la operación.

Para atender ese desafío, Ikusi y TrendAI anunciaron el lanzamiento del primer Cyber Risk Operation Center (CROC) de Colombia, un centro que busca cambiar la forma en que las organizaciones gestionan su seguridad digital.

El CROC utiliza inteligencia artificial para analizar información de diferentes entornos tecnológicos y convertir los datos técnicos en indicadores de riesgo que puedan ser interpretados por los responsables de las empresas.

La propuesta está dirigida principalmente a grandes organizaciones y puede atender sectores como el financiero, salud, manufactura, energía y retail.

Su funcionamiento reúne información de redes, dispositivos, identidades, correo electrónico, servidores y servicios en la nube. El objetivo es obtener una visión unificada de los riesgos que enfrenta cada organización.

En lugar de concentrarse únicamente en el número de alertas, el sistema busca determinar cuáles tienen un impacto potencial sobre activos críticos y sobre la continuidad del negocio.

La plataforma también cuenta con capacidades de inteligencia artificial para investigar amenazas, relacionar evidencias y proponer medidas de mitigación. Los analistas mantienen la supervisión sobre estas decisiones y pueden aprobarlas o rechazarlas.

Uno de los indicadores utilizados es el Cyber Risk Score, que procesa más de 2.300 eventos de riesgo y genera una medición de entre 0 y 100. Este resultado permite conocer la postura de riesgo de una organización y aportar información para las decisiones de las áreas directivas.

La tecnología también permite mantener una vigilancia permanente sobre vulnerabilidades, activos que no hayan sido identificados, errores en servicios de nube, credenciales expuestas y riesgos relacionados con terceros.

Según la explicación entregada por Ikusi, el centro puede manejar alrededor de 50.000 alertas durante un mes y tiene una capacidad inicial de hasta 30 clientes. La infraestructura puede ampliarse a medida que aumente la demanda.

El tiempo de respuesta es otro de los elementos que diferencia la propuesta. La detección de una amenaza puede tardar entre cinco y seis minutos, mientras que la contención puede tomar entre 12 y 16 minutos.

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Esto representa un tiempo total aproximado de entre 22 y 30 minutos desde la detección hasta la contención, de acuerdo con la información proporcionada sobre la operación del centro.

La participación humana sigue siendo necesaria. La inteligencia artificial ayuda a procesar grandes cantidades de información y acelerar las investigaciones, pero los especialistas revisan las decisiones y alimentan el sistema con su conocimiento.

El CROC también mantiene intercambio de inteligencia de amenazas con organismos como la Policía Nacional y el Ejército, según explicó el equipo encargado de la operación.

Con esta infraestructura, Ikusi y TrendAI buscan que las organizaciones puedan identificar cuáles son sus riesgos más relevantes y actuar antes de que una vulnerabilidad termine afectando sus activos o la continuidad de sus operaciones.

La capacidad inicial contempla hasta 30 clientes o 50.000 alertas mensuales, dependiendo de cuál de estos límites se alcance primero.