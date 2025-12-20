Ubisoft lanza From the Ashes, la nueva expansión de Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft lanzó From the Ashes, la nueva expansión de Avatar: Frontiers of Pandora, un contenido que introduce uno de los capítulos más oscuros del universo Pandora. La historia se desarrolla en una versión devastada de la Selva de Kinglor, dentro de la Frontera Occidental, y llega a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, tanto a través de Ubisoft+ como de tiendas digitales como Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam. El estreno coincide con el lanzamiento mundial en cines de Avatar: Fire and Ash, reforzando el vínculo entre el videojuego y la saga cinematográfica.

Desarrollada por Massive Entertainment en colaboración con Lightstorm Entertainment y Disney Games, la expansión sigue a So’lek, un guerrero Na’vi veterano cuyo pasado regresa para marcar el rumbo del conflicto. Su historia se cruza con la aparición del Clan de las Cenizas, una facción de saqueadores Mangkwan que rompe con la visión idealizada de los clanes conocidos hasta ahora. Esta confrontación introduce una tensión inédita en Pandora, al enfrentar a los propios Na’vi entre sí.

El eje narrativo se apoya en una rivalidad que se gestó años atrás, cuando So’lek se enfrentó en combate a Wukula, un guerrero Mangkwan que quedó marcado tanto física como emocionalmente. Ese episodio alimenta ahora un choque personal que se extiende a toda la región. Junto a Wukula aparece Zari, una francotiradora entrenada por el Recom Lyle Wainfleet, experta en armamento humano y equipada con tecnología de la RDA, cuya motivación va más allá de la venganza y apunta a superar la sombra de su propio hermano.

En términos de jugabilidad, From the Ashes introduce cambios relevantes. Por primera vez en la franquicia, los jugadores se enfrentan a combates Na’vi contra Na’vi, con estilos de lucha diferenciados que obligan a ajustar estrategias y a leer el comportamiento de cada enemigo. Los encuentros están diseñados para reflejar la personalidad de los rivales, desde la persecución directa de Wukula hasta los disparos de largo alcance de Zari, sin dejar de lado el combate aéreo protagonizado por Rakx y su ikran.

La expansión también amplía la presencia de la RDA con nuevas unidades, entre ellas hellhounds, trajes Skel y variantes especializadas del traje AMP enfocadas en roles específicos como francotirador o escopeta. Estos elementos buscan equilibrar los enfrentamientos y ofrecer desafíos variados tanto en tierra como en el aire. A esto se suman mejoras en la movilidad y la posibilidad de alternar entre vista en primera y tercera persona.

En el plano narrativo, regresa el mayor Tyler Bukowski, de la RDA Sec-Ops, quien coordina el avance conjunto de la RDA y el Clan de las Cenizas con el objetivo de eliminar a la Resistencia, especialmente a los Sarentu y a So’lek. La expansión puede adquirirse por separado o como parte de ediciones que incluyen el juego base y contenido adicional. Además, el título recibió recientemente una actualización gratuita que incorporó New Game+ y la vista en tercera persona, ampliando las opciones para quienes desean redescubrir Pandora desde nuevas perspectivas.