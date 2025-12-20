Avatar 3: Fuego y Cenizas – Final explicado y teorías de Avatar 4 y 5

¿Qué pasará con la familia Sully tras el impactante final de Avatar: Fire and Ash? Si saliste del cine con dudas sobre el destino de Miles Quaritch o el futuro de la misteriosa Varang, aquí analizamos las claves que definirán el futuro de Pandora en las próximas secuelas de James Cameron con el Final explicado de Avatar Fuego y Cenizas.

El plan de muchas personas este fin de semana no va a ser el ponerse al día con su lista de compras, sino ver una de las películas más esperadas de todo el año: ‘Avatar: Fuego y Cenizas’. Con más de tres horas de duración es probable que muchos de ustedes hayan salido de las salas con la cabeza a reventar de información y, más importante, la pregunta de cuál va a ser el siguiente destino de la familia Sully después de su aventura más reciente.

‘Avatar: Fuego y Cenizas’ introduce varios elementos importantes al universo de James Cameron: nos entrega dos diferentes nuevas razas de Na’vi, expande en los poderes de Kiri e incluso nos presenta un elemento que puede cambiar por completo la dinámica de la guerra: la posibilidad de que los humanos puedan respirar el aire de Pandora, eliminando así una de sus principales debilidades. El final incluso nos insinúa que uno de los principales villanos de la franquicia ha sido derrotado:

¿Pero qué es lo que significa realmente el final de ‘Avatar: Fuego y Cenizas’?

Un Nuevo Salto en el tiempo

Una de las cosas para las que deberían prepararse es un nuevo salto del tiempo cuando regresemos por cuarta vez a Pandora. A través de una entrevista Cameron confirmó que ‘Avatar 4’ avanzará todavía más en la línea de tiempo de la franquicia. De acuerdo con Cameron, ‘Avatar 4’ tomará lugar 8 años después del final de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’. Lo que supone un cambio importante en la dinámica con varios de sus pesonajes: Lo’ak y Kiri estarán cerca a sus 20 años, mientras que Tuk (la hija más jóven de la familia Sully) será ahora una adolescente. Jake y Neytiri estarán cerca de sus 40.

Esto también es importante porque sabemos que la próxima película de Avatar tendrá un nuevo narrador. En las dos primeras cintas tuvimos la voz de Jake como guía y en ‘Fuego y Ceniza’ cambiamos la perspectiva con ‘Lo’ak’ siendo la voz que nos introducía a la historia. Así que la elección del narrador de ‘Avatar 4’ nos puede indicar mucho sobre el destino de la franquicia o al menos cuál será uno de los personajes centrales en esta secuela.

¿Está Quaritch muerto al final de ‘Fuego y Cenizas’?

Quizás unas de las principales sorpresas que deja el final de ‘Avatar: Fuego y Cenizas’ está en el destino de Miles Quaritch. En la tercera entrega de la saga, el coronel experimenta una profunda crisis de identidad mientras se debate entre su programación militar humana y su nueva naturaleza. Su alianza con el clan Mangkwan (el Pueblo de las Cenizas) y su líder Varang lo lleva a explorar un lado más oscuro de Pandora, y también a una conexión inesperada con su mundo.

Al final de la película Quaritch toma una decisión inesperada: se sacrifica para salvar a su hijo Spider y, tras un momento de tregua con Jake Sully, decide lanzarse al vacío de un abismo ardiente en lugar de ser capturado, dejando su supervivencia como un misterio.

Ahora bien: en entrevistas anteriores James Cameron aseguró que Quaritch sería el villano en las 4 nuevas secuelas de Avatar, así que la ‘muerte’ definitiva del coronel parece poco probable. ¿Cómo puede regresar él a la historia o se puede justificar el que haya sobrevivido a esta caída? Una teoría que ronda la Internet es que lo que veremos en la siguiente entrada de ‘Avatar’ es un nuevo clon de Quaritch creado con la intención de cazar a Jake.

Pero esta propuesta para su regreso parece omitir el hecho de que lo que ha hecho interesante al personaje en las películas más recientes y especialmente en ‘Fuego y Cenizas’ es su evolución. Su “muerte” en la película más reciente es solo un catalizador para un renacimiento más grande… uno que puede hacer de su rol algo mucho más inesperado e importante para el destino de Pandora.

La amenaza oculta de Varang

Pero Quaritch no es el único villano de ‘Avatar: Fuego y Cenizas’ que termina con un destino incierto: Varang (interpretada por Oona Chaplin) representa una faceta oscura de los Na’vi, forjada por un profundo dolor, ella le ha dado la espalda a la diosa Eywa, liderando una religión que adora el fuego como un elemento para limpiar las mentiras del mundo. Al final de la película y después de ser derrotada por Kiri (en una excelente referencia a ‘Alien 2’), Varang se aleja volando en el horizonte.

Lo interesante de Varang como villano está en su posible relación con Kiri y la amenaza que para ella supone: la llegada de ese mesías del dios que ella rechazó. En ‘Avatar: Fuego y Cenizas’ la líder de la tribu de las cenizas es la representación de la desconexión interna con el mundo: Varang no desconoce la existencia de Eywa, sino que la rechaza debido a que ella no acudió en su ayuda cuando más lo necesitaba.

Kiri representa precisamente lo que ella más desprecia: la respuesta de la madre cuando su hijo se encuentra en peligro. De hecho, muchas teorías actuales apuntan a que Kiri podría ser no otra cosa más que la misma representación de Eywa en el mundo real (los paralelos religiosos con Jesús son algo obvios, considerando que ella es una hija sin padre).

Quizás el mayor riesgo que Varang representa está en que ella conoce el potencial y amenaza que representa Kiri a diferencia de la RDA. Solo ella sabe que es Kiri la clave para que los humanos puedan respirar o que fue responsable de la victoria más reciente. ¿Qué puede hacer con esta información? Tendremos que esperar un par de años más para tener nuestras respuestas.

Imágenes: Disney