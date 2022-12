No es broma: Avatar 2 es tan ‘real’ que ha dañado proyectores de cine

Salas de cine en Japón reportaron problemas técnicos al proyectar la película ‘Avatar: El sentido del agua’. Una de estas se vio obligada a reducir la velocidad de cuadro de 48 fps a los tradicionales 24 fps.

No todos los proyectores cinematográficos admiten la reproducción de 48 fotogramas por segundo. La alta velocidad de fotogramas (HFR)requiere de los últimos proyectores o actualizaciones existentes.

Generalmente las salas de cine saben qué formatos pueden reproducir y planificar en consecuencia. Pero el HFR se ha utilizado tan poco que es comprensible que se presenten errores.

Así que cuando se ha proyectado la película, ha habido casos de proyectores que no funcionaban, o se quedaban atascados en ciertas partes.

Algunas de las cadenas de cine con problemas en Japón, incluidas United Cinemas Co., Toho Col y Tokyu Corp., se negaron a comentar sobre el problema.

Los cines IMAX han twitteado: «Avatar: El sentido del agua, que se estrenará el 16 de diciembre, iba a proyectarse originalmente en alta frecuencia de imagen (48fps), pero debido a diversas circunstancias, ahora se proyectará en frecuencia de imagen normal (24fps)».

‘Avatar: The Way of the Water’ está disponible en múltiples formatos, incluidos 2D 48 fps, 3D 48 fps y 24 fps normal. Pero la versión de 48 fps, solo usa la tecnología HFR para las secuencias de acción, mientras que los diálogos y las escenas más lentas se reducen a 24 fps (al duplicar fotogramas).

Entre las películas destacadas que han utilizado HFR están Gemini Man y la trilogía El Hobbit de Ang Lee.

La mayoría de las películas se proyectan a 24 fps, que es una tasa de imágenes suficiente para que nuestros ojos aprecien movimiento. Pero Avatar 2 dobla las imágenes por segundo, haciéndola más impactante.

Cabe notar que hay personas que las películas a 48 fps, les provocan sensación de serie de televisión o de videojuego, que funcionan a 60 fps.