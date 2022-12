Las primeras críticas llaman a ‘Avatar: The Way of Water’ una obra maestra

¿Puede un rayo caer dos veces en el mismo lugar? Si las primeras reseñas de ‘Avatar: The Way of Water’ son correctas, la respuesta es que sí.

Esta semana las primeras reseñas de la secuela de James Cameron recibió sus primeras reseñas, cortesía de las funciones de prensa, así como la premiere que tuvo el filme este martes, 6 de diciembre, en Londres. Y lo que se lee de estas primeras evaluaciones es que The Way of Water es que la segunda película de Avatar está a la altura del filme más taquillero de la historia.

Vale la pena mencionar que muchas de estas primeras reseñas se han enfocado primordialmente en destacar los elementos visuales del filme, así como los desafíos técnicos que debió tomar el producir una película de este calibre.

Por ejemplo, Perri Nemiroff, asegura que la película más reciente la deja con la sensación de querer ver más películas de Avatar. Se encarga de señalar que la historia puede ser algo pesada, pero la manera en la que explora temas como la comunidad o las dinámicas de la familia son bastante excepcionales.

#AvatarTheWayOfWater is pretty incredible. I had faith James Cameron would raise the bar w/ the effects but these visuals are mind-blowing. One stunning frame after the next. But the thing I dug most is how the technical feats always feel in service of character & world-building. pic.twitter.com/MXeN3z8BnP — Perri Nemiroff (@PNemiroff) December 6, 2022

“#AvatarTheWayOfWater es bastante increíble. Tenía fe de que James Cameron subiría el listón con los efectos, pero estas imágenes son alucinantes. Un cuadro impresionante tras otro. Pero lo que más aprendí es cómo las hazañas técnicas siempre se sienten al servicio del carácter y la construcción del mundo”.

Yolanda Machado, de Entertainment Weekly, no entra en tantos detalles, pero nuevamente destaca la ‘maravilla visual’ que presenta la segunda parte, así como la dirección precisa que se ve en cada una de las escenas del filme.

James Cameron is a technology master… and his direction is at its most precise here. The film as a whole, while a technological marvel with a breathtaking world, is just 🤣. Dances with Wolves and Free Willy for Gen Z!

Pee beforehand. #Avatar #AvatarTheWayofWater — Yolanda Machado (@SassyMamainLA) December 6, 2022

David Ehrlich, de Indie Wire, va incluso más lejos al asegurar que The Way of Water es incluso mucho mejor que la primera, así como “una de las mejores experiencias cinematográficas en mucho tiempo. El streaming se muere un foso”. Estos comentarios tienen todavía más peso porque Ehrlich fue vocal con sus dudas frente a la película, pero asegura que hay que ser bastante ‘tonto’ para apostar contra James Cameron.

Avatar The Way of Water: lol imagine being dumb enough to bet against James Cameron. or teen alien Sigourney Weaver. or giant whales subtitled in papyrus. light years better than the first & easily one of the best theatrical experiences in ages. streaming found dead in a ditch. — david ehrlich (@davidehrlich) December 6, 2022



Comentarios similares de Mike Ryan, que escribe para Uproxx, e inicia sus primeras impresiones de The Way of Water diciendo que “nunca apuestes contra James Cameron”. Ryan luego asegura que no se ha visto algo como la película más reciente desde términos visuales y técnicos.

AVATAR: THE WAY OF WATER: Yeah never bet against James Cameron. Trying to spare hyperbole, but I’ve never seen anything like this from a technical, visual standpoint. It’s overwhelming. Maybe too overwhelming. Sometimes I’d miss plot points because I’m staring at a Pandora fish — Mike Ryan (@mikeryan) December 6, 2022



“A veces me perdía los puntos de la trama porque estaba mirando un pez Pandora. Además, volví a ver la primera película de ‘Avatar’ durante el fin de semana y básicamente me decidí por ‘está bien’. La secuela tiene un desarrollo de personajes mucho mejor y más profundo».

Imágenes: 20 Century Studios