Avatar: The Way of Water debe ser la tercera película más taquillera para generar ganancias

En diciembre finalmente veremos Avatar: The Way of Water. La película es una de las cintas más esperadas del año, principalmente para ver si el fenómeno se repite una vez más: convertirse en una de las cintas más taquilleras de la historia (la primera se mantiene con la corona). La cosa, de acuerdo con James Cameron, es que necesita ser al menos la tercera o cuarta película más exitosa en la historia, al menos si quiere generar ganancias.

En una entrevista para CQ el director de The Way of Water reveló que la segunda película de Avatar fue ‘j*didamente costosa de hacer”. Cameron no entró en detalles de cuánto se invirtió en la secuela, pero análisis de firmas apuntan a que el presupuesto de producción del filme está alrededor de los $ 250 millones de dólares. Es una figura bastante alta y que parece estar en cierta manera, con el director asegurando que The Way of Water es “uno de los perores casos de negocios en la historia” y que la película tiene que estar dentro del top 5 de filmes más taquilleros de la historia para generar ganancias.

¿Qué significa esto? Bueno la lista de películas en la actualidad está de esta manera:

5: Avengers: Infinity War – $2,048,359,754 de dólares.

4: Star Wars: Episode VII – The Force Awakens – $2,069,521,700 de dólares.

3: Titanic – $2,201,647,264 de dólares.

2: Avengers: Endgame – $2,797,501,328 de dólares.

1: Avatar: $2,922,917,914 de dólares.

La primera aclaración es que la taquilla de estas películas no es representativa de si éxito en estreno. La razón por la que Titanic o Avatar permanecen en la lista es porque el estudio ha lanzado nuevas funciones especiales con material adicional que han incrementado sus números.

Lo otro que nos dice la información es que Cameron, seguramente, está exagerando. Las proyecciones más ambiciosas apuntan a que la secuela tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares. La diferencia entre esta cifra y la taquilla de la segunda película más exitosa en la historia es de poco menos de dos mil millones de dólares.

Lo cierto es que Cameron tiene razones para estar nervioso. El éxito de Avatar es algo que es, a momentos, complicado de explicar. En términos de historia la película poco tiene que ofrecer y la principal razón por la que el filme terminó causando el efecto que generó estuvo en la revolución de efectos visuales que supuso, combinado con la novedad del cine en 3D. El director originalmente tenía planes para un total de cinco películas de la franquicia.

Imágenes: Disney Studios