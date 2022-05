El primer tráiler de Avatar 2: The Way of Water ya está aquí

La semana pasada reportamos que el primer tráiler de Avatar 2: The Way of Water iba a ser estrenado de manera simultánea con el estreno de Multiverse of Madness. Por desgracia en Colombia el adelanto no llegó con el estreno de la película, pero no hay problema porque este lunes hemos recibido nuestro primer vistazo a la secuela, gracias al teaser global que se estrenó esta mañana.

El adelanto no entra en muchos detalles sobre la trama de la película. En vez de esto, el filme nos presenta un vistazo a algunas de las escenas y nuevos escenarios que mostrará el filme. La historia tiene lugar una década después de los eventos en el primer filme y muestra a Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) aventurarse a nuevas fronteras cuando una nueva amenaza antigua surge y pone en riesgo su hogar.

Por supuesto, James Cameron dirige la secuela y las otras películas que le seguirán. Además de los dos actores principal el filme también contará con el regreso de Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi y Kate Winslet.

Sin duda, la película tiene unos zapatos enormes por llenar. El primer filme hoy tiene la corona como el filme más taquillero de la historia. Aunque este logro se ha mantenido durante muchos años, principalmente gracias a la costumbre de sacar nuevas funciones del filme cuando está cerca de perder este título, también ayudó que en su momento Avatar fue toda una revolución en lo que a efectos especiales se podía lograr. Por supuesto, la vara ha sido elevada bastante desde que se estrenó casi una década atrás… así que veremos si la historia de Cameron ha logrado resistir la espera (y el tiempo).

Avatar: The Way of Water se estrenará de manera exclusive en teatros el próximo 16 de diciembre de manera exclusiva en teatros.

Imágenes: 20th Century Studios.