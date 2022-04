El tráiler de Avatar 2 llegará con el estreno d Multiverse of Madness

Avatar 2 / Avatar Way of the Water pronto nos dará su primer vistazo, con el tráiler estrenándose en la premier de Multiverse of Madness.

Los fans de Marvel están esperando con ansias la próxima semana. El estreno de Dr. Strange in the Multiverse of Madness era todo lo necesario para ir a las salas de cine. Pero ahora tienes otro motivo: el primer adelanto de Avatar 2 se estrenará durante las proyecciones de la próxima película del MCU.

La actualización llega con una nueva avalancha de datos sobre la próxima saga de películas de James Cameron. Por ejemplo, el título de la secuela será ‘Avatar: The Way of the Water’ (que se traduciría en ‘El camino del agua’). Además de esto también recibimos una sinopsis oficial del filme:

“Ambientada más de una década después de los eventos de la primera película, “Avatar: The Way of Water” comienza a contar la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, hasta dónde llegan. para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan. Dirigida por James Cameron y producida por Cameron y Jon Landau, la película está protagonizada por Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi y Kate Winslet”.

Además de esto Disney confirmó que las cinco películas de Avatar contarán con historias separadas. Esto significa que no tendrán finales de tipo ‘continuará’ y en su mayoría deberían poderse verse solas, aunque siempre estarán centradas en las aventuras de la familia Sully. De hecho, parece que empezando con The Way of Water la historia comenzará tener mayor protagonismo con los hijos de Jake y Neytiri.

Avatar: The Way of Water se estrenará de manera exclusive en teatros el próximo 16 de diciembre.

Imágenes: 20th Centuty Studios