 Un nuevo teaser de Multiverse of Madness lo confirma: Los Illuminati están en camino

Estamos a poco más de una semana antes del estreno de Dr. Strange in the Multiverse of Madness. La película es una de las cintas más esperadas del año, por las repercusiones que puede tener en el MCU. De hecho, para estar a un mes de llegar es relativamente poco lo que sabemos sobre la historia del filme, incluyendo quién será el villano principal.

Quizás una de las cosas que más nos ha llamado la atención es como los nuevos adelantos han omitido por completo la aparición de Sir Patrick Stewart en la película. A pesar de que el primer adelanto incluía un apartado con su voz y que el mismo actor confirmó su aparición, ni Marvel Studios ni el resto del elenco han confirmado que el actor regresará como el Profesor X. en esta entrega del MCU. Ahora podríamos tenemos una respuesta definitiva gracias a que el adelanto más reciente directamente menciona a los Illuminati.

El adelanto, en general, nos muestra muchas de las mismas imágenes que ya hemos visto. Pero en los últimos segundos, cuando Strange es escoltado por los Ultrons, Mordo se presenta y le dice que es momento de que “Los Illuminati lo verán ya”.

En caso de que no sepas muy bien quién es este nuevo grupo, se trata básicamente de una organización de algunos de los héroes más poderosos e inteligentes de la tierra con el objetivo de evitar ataques o invasiones al planeta (para mayores detalles, te invitamos a leer esta nota). Es claro que sus motivaciones en Multiverse of Madness son algo diferentes, sirviendo más como una organización que protege/regula el multiverso.

Lo más interesante de los Illuminati está en sus miembros. El equipo original está compuesto por héroes entre los que se encuentra el Profesor X, que a estas alturas podemos asumir es el personaje que interpreta Sir. Patrick Stewart. Pero además de esto incluye a Mr. Fantástico, Pantera Negra y Iron-Man. El primero es interesante, porque tenemos una película de los 4 Fantásticos en el horizonte y no sabemos si esta pueda ser la introducción al personaje. Es poco probable que Robert Downey Jr. Regrese como Tony Stark, pero algunos rumores sugieren que Marvel reclutó a Tom Cruise como una variante de Iron-Man (el chiste siendo que el actor estuvo muy cerca de ser seleccionado como el primer héroe del MCU).

El hecho de Marvel esté siendo tan directo con esta información significa que muchos de los secretos del filme permanecen escondidos. El estudio se ha convertido en un experto en mantener los secretos… al menos de la mayoría de las personas. Si los rumores son correctos la próxima película será el evento más importante del MCU en el año… e incluso de la misma fase 4.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness se estrena este 6 de mayo, de manera exclusive en cines.

Imágenes: Marvel Studios