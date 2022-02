¿Quiénes son las variantes que vimos en el adelanto de Multiverse of Madness?

Sin duda, el adelanto más emocionante de este domingo fue el de Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Una buena razón está en la que parece ser la confirmación de ‘cierto profesor’ haciendo una aparición en el MCU. Pero además de esto, está la cantidad de pequeños cameos y secretos escondidos en el nuevo tráiler.

Uno de los más importantes está en la aparición de diferentes variantes de Dr. Strange a lo largo de la película. Por supuesto, si no cuentan con el ojo agudo es posible que la mayoría de ellos hayan escapado de tu atención. No hay problema, pues no necesitas verte todas las series de Disney o ir a Wikipedia para conocerlos. En ENTER.CO te contamos quiénes son:

Strange Supremo

La primera variante de Dr. Strange es conocida por aquellos que vieron la antología animada de What If. Desconsolado por la muerte de Christine Palmer, esta versión de Strange buscó una manera de cambiar el pasado y de esa manera salvarla… para lo que absorbió a criaturas místicas de todo el multiverso. El resultado no solo fue que no puso salvar a Palmer, sino que además destruyó por completo su realidad, quedando como prisionero… al menos hasta que el Vigilante lo recluta para vencer a Vision/Ultron y luego servir como el guardián de su prisión.

Strange Defender

Una variante de Dr. Strange de la tierra 11127, esta versión de Dr. Strange creó su propia de los defensores al armar un equipo con Hulk, Namor, Silver Sulrfer, Beast, Daredevil, Luke Cage Iron Fist y Jessica Jones. El traje que utiliza es, de hecho, un favorito de muchos fans del personaje, debido a su uso durante la historia de los Illuminati (lo que sigue confirmando muchas teorías sobre el destino final de Multiverse of Madness).

Te puede interesar: Quién es Miss America, el nuevo personaje de Multiverse of Madness

Dr. Strange Zombi

Regresamos a What If, de donde surge otra de las variantes que vemos en el adelanto. En la antología de Marvel vemos una adaptación de la historia de horror de Marvel, con la diferencia de que en esta ocasión el virus inicia con una Janet Van Dyne que regresa a la tierra infectada por un virus que crea un apocalipsis zombie a gran escala. Sin embargo, es algo extraño que lo veamos en esta película, considerando su destino en la antología, en la que Strange-zombie es devorado por un enjambre de hormigas controlado por Hope Van Dyne al inicio del capítulo… ¿quizás el Strange zombi que vemos es otra variante infectada por el mismo virus? De hecho, si nos fijamos en el traje… parece que será Strange Defender el que tendrá este destino.

Imágenes: capturas de pantallas