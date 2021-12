Quién es Miss America, el nuevo personaje de ‘Multiverse of Madness’

Ahora que el tráiler de Dr. Strange and The Multiverse of Madness se ha hecho público, finalmente podemos hablar de los secretos que esconde. Uno de los más evidentes, pero más difíciles de captar si no eres un fan dedicado a los cómics de Marvel, es la aparición de un nuevo personaje con una chaqueta de Jean que tiene una estrella en la espalda. No es un extra, sino una nueva heroína que se une a las filas del MCU. Les presentamos a Miss America.

¿Quién es Miss America?

America Chavez obtuvo sus poderes cuando ella y su hermana Catalina fueron llevadas a la isla de un billonario con el objetivo de realizar experimentos, así como curar una enfermedad con el nombre de Sindrome de los Bordes (Edges Syndrome, en su idioma original). El tratamiento fue exitoso, pero como resultado America comenzó a desarrollar habilidades súper humanas como fuerza, velocidad y vuelo. En algún momento la madre de América decidió que el billonario que estaba llevando muy lejos sus experimentos y decidió fugarse con su hija, con ella siendo asesinada en el intento de escape y ella perdiendo (al parecer) a toda su familia.

Miss America lucharía como una vigilante en Nueva York durante varios años, descubriendo al mismo tiempo su habilidad más importante. América podía conjurar portales que le permitían teletransportarse en el espacio. Pero quizás su mayor aplicación estaba en la posibilidad de utilizarlos para poder viajar a través del multiverso.

¿Cuál es su conexión con Dr. Strange?

La aparición de Miss America parece confirmar un rumor que seguimos desde hace mucho tiempo: la aparición de los Teen Avengers. En algún momento Miss America se une al grupo, de manera curiosa para proteger a Wiccan (el hijo de Wanda). Este evento haría que fuera con este grupo con el que normalmente. De manera curiosa ya conocemos a otros miembros de este equipo (y a algunos estamos a puntos de conocerlos) como son Kate Bishop y Speed (el otro hijo de Wanda). Miss America también ha trabajado con otros héroes que han hecho su debut en el MCU como es la Capitana Marvel, Spectrum (Monica Rambeu) y Pantera Negra.

¿Cuál será el rol de Miss America en el MCU?

Por ahora no tenemos muchos detalles de su rol en la película. De hecho, el teaser poco o nada nos muestra de ella, así que es imposible saber si llegará a la historia con su capacidad de crear portales entre el multiverso o si esto será una secuela de los eventos en ‘Multiverse of Madness’.

Como ya habíamos dicho, parece que la aparición de Miss America tiene como objetivo final la formación de los Teen Avengers, haciendo un equipo formado por diferentes generaciones del grupo o incluyendo a personajes como Miss Marvel (cuya serie también veremos el próximo año en Disney+).

En el MCU Miss America es interpretada por Xochitl Gomez.

