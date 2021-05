Marvel confirma que ‘The Marvels’ tendrá el primer equipo de la fase 4

La sinopsis de The Marvels confirma que Carol Danvers no será la única heroína en su película de la fase 4 deL MCU.

Hasta hace una semana no teníamos mayores detalles de la trama de ‘Capitana Marvel 2’. El regreso de Carol Danvers parecía seguro, pero cuándo y cómo era otra cuestión. Por eso, más importante que la fecha de salida, es importante que el tráiler de la fase 4 nos presentara el título de la película: ‘The Marvels’. Los fans de inmediato reconocieron que el plural no debía ser gratuito y que podría significar la aparición de uno o dos personajes nuevos que trabajarían con Carol Danvers.

Esta semana Marvel Studios publicó la sinopsis oficial del filme que confirma nuestras sospechas:

“’The Marvels’ de Marvel Studios contará con Brie Larson regresando al papel de Capitana Marvel / Carol Danvers. En la película, estará Teyonah Parris, quien fue presentada por primera vez como Mónica Rambeau adulta en WandaVision de Marvel Studios, junto con Iman Vellani, quien aparecerá como Ms. Marvel en la próxima serie de Disney + del mismo nombre. ¡Prepárate para experimentarlo y volar más alto, más lejos y más rápido con la película, dirigida por Nia DaCosta!”.

Esta reunión es importante, porque sitúa los eventos de ‘The Marvels’ después de ‘Avengers: Endgame’. La cronología de las películas de este personaje nunca han sido muy claras y muchos no desechaban la posibilidad de que la segunda parte no retomara después de la derrota de Thanos. La razón es que todavía tenemos un vacío de historia enorme. Por ejemplo, nos sabemos qué estuvo haciendo Carol mientras que viajó por el universo (sabemos que, de alguna manera, afectó al Imperio Kree por el estado de la guerra al momento de ‘Guardianes de la Galaxia’).

La idea de que ‘The Marvels’ tendrá lugar después de ‘Avengers: Endgame’ puede resolver la relación entre Carol y Mónica. WandaVision insinuó que Mónica no está en términos muy amistosos con Carol, pero no reveló la razón. Por otro lado, sabemos que Carol pasó algún tiempo en la tierra, por lo que es seguro que se encontró con una versión anciana de su mejor amiga, Maria Rambeu. Quizás incluso haya estado presente durante su muerte (razón del cambio de look). Sobre Miss. Marvel, sabemos que Carol es la inspiración que toma para su rol de súper héroe, pero hasta que tengamos más datos de su serie es imposible conocer la extensión total de su relación con Capitana Marvel.

La fase 4, en particular, parece estar apostando a reunir a estos personajes. Es algo que vemos desde ‘Capitán América: Civil War’ y que se repite en cintas como ‘Thor Love and Thunder’ o ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’.

Imágenes: Marvel Studios