Marvel revela (de manera pública) el teaser de Multiverse of Madness

Bueno… Marvel lo ha hecho público, así que no puedes decir que te estamos dando un spoiler. Este es el teaser de Doctor Strange in the Multiverse of Madness… que de paso también es la segunda escena post créditos de Spider-Man sin camino a casa.

Por fortuna el adelanto no entrega ningún spoiler de Spider-Man: Sin camino a Casa, además de la frase de “el multiverso es un concepto del que sabemos muy poco” (que de igual manera ya se había dicho en el primer tráiler de la película de Spider-Man”).

Lo que sí nos entrega son muchos nuevos detalles sobre la película. Así que para aquellos que deseen un resumen de los eventos más importantes, entregamos una mirada rápida a las revelaciones más importantes que deja el adelanto, en el mismo orden en el que aparecen en el tráiler.

– Vemos a Stephen en la dimensión espejo. Seguido de una secuencia en la que también vemos de manera rápida a Christine Palmer (Rachel McAdams) en su boda, Wong (Benedict Wong) en medio de una batalla, uno de los relojes que Strange usó en su accidente.

– La primera escena nos muestra el encuentro entre Wanda y Stephen, así como una mención de los eventos en WandaVision. Stephen le pide su ayuda y le pregunta qué tanto sabe del multiverso.

– También notarán en el fondo a una chica con una chaqueta que tiene una estrella. Es nadie más que Miss America, interpretada por Xochitl Gomez. Su introducción tiene sentido, pues uno de sus poderes más característicos es la capacidad de crear portales que le permiten viajar a través del multiverso.

– También tenemos la confirmación de Shuma-Gorath. Algunos fans aseguran que ya vimos la primera aparición del monstruo en What If, siendo la criatura que aparece cuando Red Skull abre el portal al multiverso, así como también una de las criaturas de las que absorbe el poder Dr. Strange Supremo.

– Por último, vemos la aparición de Dr. Strange Supremo en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. Hasta el momento no sabíamos cuál sería el impacto que tendría What If en el universo. Sin embargo, ahora vemos a Strange contactar con su versión ‘malvada’ e, incluso si prestan atención, vemos la bola en la que está encerrado Killmonger junto con ultron/visión.

El adelanto también confirma que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrenará en mayo de 2022.

Imágenes: Marvel Studios