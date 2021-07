Tom Hiddleston también regresaría en ‘Dr. Strange: Multiverse of Madness’

Reportes han surgido, después del final de temporada de ‘Loki’ de que Hiddleston regresará en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Dr. Strange se perfila como una de las películas más importantes (y esperadas) de la fase 4 del MCU. La segunda película del hechicero supremo ya tiene un nombre bastante interesante (el tener la palabra ‘multiverso’ en el título le ha garantizado un lugar especial en la lista de teorías de los fans), pero además la participación de Wanda (Elizabeth Olsen) ahora parece que otro personaje que tiene una serie de Disney+ también hará parte de ‘Dr. Strange: Multiverse of Madness’: el Loki de Tom Hiddleston.

Reportes han surgido, después del final de temporada de ‘Loki’ y el anuncio de una segunda tanda de capítulos, de que Hiddleston regresará en su rol como Loki en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. De acuerdo con The Hollywood Reporter el actor es una de las estrellas que aparecerán, aunque la extensión de su rol no ha sido compartido por el medio. El rumor tampoco ha sido confirmado por Marvel Studios.

A continuación, daremos spoilers del episodio final de ‘Loki’.

Considerando la temática de ‘Loki’ tiene todo el sentido que el dios de las mentiras sea parte de ‘Dr Strange Multiverse of Madness’. El episodio final concluyó con la destrucción de la única línea de tiempo, después de que Sylvie matara a Kang y, al parecer, desatara la creación de miles de otros conquistadores. Esto, por supuesto, significan que los multiversos se encuentran en peligro. No sorprendería que algunos de los efectos de este evento tengan relación con la secuela de Dr Strange, por lo que Loki, eventualmente, tenga que acudir a la tierra del MCU para explicar al hechicero supremo lo que está ocurriendo.

Precisamente porque no tenemos idea de cuándo en la cronología del MCU ocurrirá ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es muy difícil predecir cuál será el impacto que tendrá los eventos de ‘Loki’ en la película. La cinta está programada para ser estrenada el 25 de marzo de 2022, siendo el primer filme del MCU ese año. Considerando que la secuela de ‘Loki’ seguramente no será estrenada sino hasta la mitad de 2022 (por temprano) es poco probable que la participación del dios de las mentiras sea algo más que un cameo temporal.

Sobre este mismo tema, Elizabeth Olsen aseguró que las personas deberían ver ‘WandaVision’ antes de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y, si los rumores más recientes son ciertos, parece que aquellos que quieran ver la secuela del hechicero supremo tienen, al menos, otra serie más de Disney+ con la que ponerse al día.

