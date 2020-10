2020 ha sido un año sin universo cinematográfico de Marvel. La pandemia del COVID-19 movió el calendario completo de cintas y, por desgracia, la noticia más importante que recibimos este año es la perdida de Chadwick Boseman y la incertidumbre que ahora acompaña los planes que el universo tenía para este nuevo héroe. Quizás una señal de que ya estamos pasando lo peor del año es que hemos recibido una de las primeras noticias emocionantes sobre su universo en algún tiempo: ‘Doctor Strange’ aparecerá en ‘Spider-Man 3’.

El portal The Hollywood Reporter informó hoy que el actor Benedict Cumberbatch reinterpretará su rol como Doctor Strange no en la segunda parte de su propia película (titulada ‘Dr. Strange: Multiverse of Madness’), sino en la tercera parte de ‘Spider-Man’. La aparición de personajes del MCU no es nada nuevo en las películas del trepamuros, interpretado por Tom Holland. En la primera parte Tony Stark (Robert Downey Jr.) fue parte central de la trama, mientras que la segunda vio, entre otros actores, a Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Por ahora, los detalles sobre ‘Spider-Man 3’ parecen conducir a una cinta de la que, si somos honestos, no sabemos que esperar. En una decisión inesperada Sony Pictures decidió traer de regreso a Jamie Foxx como Electro, después de que se creía que su tiempo con el personaje había muerto con ‘The Amazing Spider-Man 2’. Sin embargo, esta adición bien puede ser la pieza clave para concluir que, en efecto, la próxima entrega lidiará con la idea de los multiversos (esta vez de verdad). ¿Podemos esperar pronto un anuncio de ver a Toby Mcguire y Andrew Garfield?

La idea del Multiverso desde hace algún tiempo se ha planteado como una necesidad para el MCU. La adquisición de 20th Century le dio al estudio acceso a una parte importante del catálogo de Mutantes y a otros personajes como son los cuatro fantásticos. Los multiversos permitirían explicar la aparición de todos estos personajes en este nuevo mundo, al mismo tiempo que permitir apariciones y cameos impresionantes. Además, ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ ya demostró que esto es algo mucho más que posible.

Por ahora no tenemos mayores detalles sobre Cumberbatch y su rol en otras historias de la fase 4 del MCU. Sabemos que ‘WandaVision’ estará conectada con los eventos de ‘Dr. Strange: Multiverse of Madness’, pero sin una fecha para esta cinta es difícil saber cómo encajará todo esto en los próximos eventos. Por otro lado se espera que ‘Spider-Man 3’ comience a grabar en Atlanta el próximo mes. Pero, considerando la situación, es posible que estos planes sean alterados.

Imágenes: Marvel Studios