El segundo adelanto de ‘Multiverse of Madness’ habría confirmado la llegada de los mutantes al MCU

La fase 4 del MCU está probando romper cualquier expectativa que teníamos de ellos. Es difícil imaginar una película que pueda romper el límite de emoción que estableció ‘No Way Home’. Y luego llega el segundo adelanto de ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’ durante el Super Bowl y nos trae más caos y, encima de todo, lo que parece ser la confirmación de uno de los eventos más importantes en la historia del MCU.

Uno de los momentos más interesantes del adelanto está cuando vemos a Strange ser escoltado a un tribunal por nada menos que Ultrons (lo que nos indica que se trata de alguna autoridad similar a la TVA). Luego, vemos a Strange reunirse con tres figuras cuyos rostros no son revelados y escuchamos a uno de ellos asegurar que “quizás es momento de decirle la verdad”.

La voz que escuchamos suena demasiado familiar para los amantes de las películas de héroes (los fans de ‘Star Treck’): el Dr. X-Xavier de Sir. Patrick Stuart.

Por supuesto, esto podría no ser suficiente para los más escépticos. Sin embargo, desde hace meses muchos rumores aseguran que será en esta película donde veremos por primera vez a los mutantes hacer su aparición en el universo cinematográficos de Marvel. De acuerdo con estas filtraciones (que, como siempre, son mejor consumir con una pizca de sal) hay al menos dos actores de las películas originales confirmados para aparecer como variantes. El adelanto nos había confirmado al menos uno de ellos con otras sorpresas pendientes.

La idea de que los mutantes hagan su debut en esta película también tiene sentido por otra razón. El tráiler nos ha anticipado que Wanda no terminará precisamente en la gracia de Strange. “Tu rompes las reglas y eres el héroe. Yo las rompo y me convierto en la villana. No me parece justo”, afirma en el adelanto. De hecho, de nuevo siguiendo los rumores, en la película la motivación de Wanda es encontrar de nuevo a Billy y Tommy, lo que la lleva a usar su magia lo suficiente para alterar la realidad del MCU y, de manera inconsciente, traer también a los mutantes que vio en otras dimensiones dando poderes a las personas de su universo… y dando paso a los X-Men.

El adelanto parece confirmar bastantes de estas teorías sobre ‘Multiverse of Madness’. La introducción de los X-Men al MCU es el mayor deseo de los fans de Marvel, que llevan años esperando una película que esté a la altura del equipo legendario de mutantes. Las esperanzas crecen con el adelanto más reciente… solo esperamos que en la escena donde se revele al primero pongan la música de la serie animada, porque en ese momento será imposible no gritar en las salas de cine.

‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’ tiene programada su estreno el próximo 6 de mayo, de manera exclusiva en salas de cine.

