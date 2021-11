El villano de Dr.  Strange and the Multiverse of Madness habría sido filtrado

Marvel tienen muchos problemas para mantener sus secretos. Pero resulta curioso que la mayoría de spoilers suelen venir de la misma compañía. Uno de los filtradores más famoso vendría a ser la línea de juguetes de la compañía, que a menudo lanza las figuras y accesorios meses antes de que el primer tráiler aterrice… usualmente incluyendo algún spoiler. Ahora parece que un rompecabezas podría haber adelantado al villano de Multiverse of Madness:

🚨 ¡Nuevo arte conceptual de ‘DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS’, con Doctor Strange enfrentándose a Shuma-Gorath! Viene de un puzzle de Amazon vendido como «merch oficial». pic.twitter.com/oX2XMV7rgU — Geek Zone 🍿🎃 #SpiderManNoWayHome #Eternals (@GeekZoneGZ) November 1, 2021

El rompecabezas fue encontrado de manera temporal en la tienda de Amazon, catalogado como ‘mercancía oficial’ del filme. Por los que alcanzamos a ver en la caja, el dibujo parece ser arte conceptual del dibujo que presenta a Strange enfrentándose a Shuma-Gorath.

Por supuesto, un rompecabezas puede ser una pieza poco confiable al momento de buscar spoilers de Marvel. Sin embargo, el hecho de que se trate de este personaje en particular parece tener todo el sentido considerando la cronología de filmes y series que hemos visto.

Si les suena el nombre de Shuma-Gorath no están locos. Recientemente durante la emisión de What If, la antología animada del MCU, vimos a un ser similar atacar a la Capitana Carter y luego aparecer frente al Dr. Strange cuando esté absorbió energías místicas en un intento por salvar a Christine Palmer. Luego, sabemos que la trama de ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ verá a Peter Parker abriendo la puerta a los multiversos después de que el hechizo de Strange saliera mal.

Ahora, podemos suponer que Multiverse of Madness precisamente inicia con Strange intentando poner algo de orden al caos que causó su encantamiento o lidiando con las repercusiones del mismo. Esto abriría la puerta a la aparición de Shuma-Gorath, ya sea como un villano ‘menor’ que haría su aparición al inicio de la película (confirmando que, en efecto, era la criatura que vimos en What If) o quizás como el gran malo del filme.

Por ahora son pocos los detalles que tenemos de Multiverse of Madness y nos pueden dar razón de su historia. Sabemos que Wanda (Elizabeth Olsen) y Loki (Tom Hiddleston) también tendrán una aparición en la película, pero además de esto Marvel Studios nos ha mantenido en la oscuridad completa respecto al destino del filme. Dr. Strange and the Multiverse of Madness es la primera cinta del MCU que se estrenará en 2022, así que podemos esperar un primer adelanto en diciembre o enero, poco después de que Spider-Man llegue a cartelera (pues seguramente incluirá algún indicio del filme).

Imágenes: Geek Zone y Marvel Studios