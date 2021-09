‘What If’ habría dado pistas sobre ‘Multiverse of Madness’

El hecho de que Dr. Strange pueda percibir a los Vigilantes puede ser la primera pista para la historia de 'Multiverse of Madness'.

El capítulo más reciente de ‘What If’ fue, sin duda, interesante. Hemos visto que la antología animada de Disney+ ha sido una oportunidad creativa para contar algunas historias que para las películas hubieran sido algo oscuras. El episodio más reciente, título ‘Qué pasaría si Dr. Strange perdiera su corazón’ explora un universo en el que el accidente de carro no destruye las manos del hechicero supremo, sino que tiene como consecuencia la muerte de Christine Palmer. La obsesión de Strange por traerla de regresa termina destruyendo el mismo universo.

Pero quizás uno de los momentos más interesantes está en el hecho de que Strange parece poder percibir a los Vigilantes. Para aquellos menos conocedores de los cómics, se trata de una raza de seres celestiales encargados de ver los eventos del multiverso, pero jamás intervenir. Uno de los mejores momentos del episodio llega cuando el Vigilante le recrimina a Strange su solicitud de arreglar su error. Un sermón que parece poco usual en estos personajes, tan inusual como que el mismo Strange no solo tenga conocimiento de ellos, sino que además pueda verlos.

Este último punto es interesante porque, hasta donde sabemos, las dos próximas películas que contarán con la participación de Dr. Strange estarán involucradas, de una u otra manera, con el multiverso. Sabemos que Spider-Man: Sin camino a casa involucrará un hechizo que afectará el multiverso y abrirá la puerta a otras realidades. La segunda película de Dr. Strange: Multiverse of Madness, literalmente tiene la palabra en su título.

El hecho de que Strange esté tan vinculado con estos eventos, pero que además haya llamado la atención de los Vigilantes no es gratuito. Es posible que sea él un canal a través del cual puedan comunicar de una amenaza importante… algo como Kang el Conquistador. Una idea que fue confirmada cuando se informó que el Loki de Tom Hiddleston también hará una aparición en ‘Multiverse of Madness’.

La presencia de los Vigilantes es también relevante si consideramos otra de las próximas películas de Marvel: ‘Eternals’. Aunque se ha vuelto un meme el afirmar que el grupo de aliens no pudieron intervenir por culpa de Kevin Feige, en los cómics ellos también servían el mismo concepto de los celestiales de Fulcrum. De manera resumida, es un ser de poderes insospechados que rige a algunas de las sociedades más antiguas del universo y opera bajo la premisa del equilibrio, lo que a su vez significa el no interferir… es una premisa interesante que puede terminar jugando a favor del MCU.

De nuevo, es importante recordar que los creadores de What If confirmaron que los eventos en la serie animada tendrá algún impacto en las películas y la fase 4. No sabemos la extensión, pues hasta el momento no hemos visto que ‘WandaVision’, ‘Loki’ o ‘Falcon y el Soldado del invierno’ sean nombradas en algunas de las cintas más recientes… pero creemos que hay demasiadas coincidencias para ignorar el hecho de que, al parecer, Dr. Strange ahora puede interactuar con los seres que, literalmente, están conectados a la misma idea del multiverso.

Imágenes: Montaje ENTER.CO