¿Quién es Eson? El nuevo personaje en ‘Eternals’

El tráiler más reciente de ‘Eternals’ se ha encargado de responder algunas incógnitas importantes del MCU. Por ejemplo, finalmente nos han dicho por qué razón el grupo de Eternos no acudió en apoyo de los vengadores en su batalla final contra Thanos. El motivo está en que la misma persona que los envió a la tierra les ordenó que solo se involucraran en conflictos cuando estos fueran ocasionados por los Deviants. Durante un segundo vemos el rostro de alguien… pero, ¿Quién es este ser cósmico? Se trata de Eson: uno de los celestiales.

Los fans de los cómics seguramente de inmediato reconocieron a Eson: uno de los celestiales más importantes en las páginas de Marvel y, si estamos leyendo bien el contexto, quizás un próximo enemigo a enfrentarse en el MCU.

¿Quién es Eson?

Eson hace parte del grupo de seres conocidos como los Celestiales. De manera sencilla, se trata de una raza de extraterrestres tan antigua como el mismo universo. Sus poderes tienen una escala que es poco comparable con la de otros seres en el universo. Quizás su mayor rol en las páginas de los cómics está en la manera como son claves en la evolución de muchas razas en el universo, incluyendo la humana.

Eson tenía el rol dentro de su raza de buscar y explorar nuevos planetas, así como las evoluciones creadas a partir de su intervención. El hizo parte de los primeros cuatro celestiales en llegar a la tierra. De manera curiosa, en los cómics nunca se menciona que él sea uno de los celestiales responsables por la creación de los Eternos y sus enemigos, los deviants. Eson solo hace parte del grupo de celestiales que de manera frecuente aparecen en las páginas de los cómics, usualmente como espectador o actor involuntario de los eventos en la raza humana.

Por ejemplo, Eson serían uno de los celestiales que contactaría con En Sabah Nur, uno de los mutantes más antiguos. Serían Eson quien le daría a él el nombre de Apocalypse y lo motivaría a utilizar la tecnología la convertirse en uno de los seres más poderosos y temidos del planeta. Este evento sería uno de los catalizadores que luego lo convertirían en uno de los villanos más grande del planeta y uno de los enemigos más letales de los X-Men.

Eson en el MCU

De manera curiosa, no es la primera vez que Eson aparece en la pantalla grande. El celestial ya había sido nombrado en ‘Guardians of the Galaxy’ cuando el Coleccionista le cuenta al grupo la historia de la creación de las gemas del infinito. De acuerdo con Tivan, fueron los celestiales quienes crearon las gemas, aunque la raza parece haber desaparecido, considerando que Nowhere (su fortaleza) precisamente está creada en la cabeza de uno.

