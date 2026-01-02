Tomb Raider vuelve con doble apuesta: Amazon prepara el regreso de Lara Croft entre la nostalgia y una nueva aventura

Amazon Game Studios decidió apostar fuerte por uno de los nombres más influyentes de la historia de los videojuegos. La compañía confirmó que Tomb Raider regresará con dos entregas principales entre 2026 y 2027, una estrategia poco común que combina memoria y riesgo creativo: por un lado, una reinterpretación del origen de Lara Croft; por el otro, una aventura inédita que busca ampliar el universo de la saga.

El anuncio se hizo durante The Game Awards en Los Ángeles y dejó claro que la franquicia no solo vuelve, sino que entra en una nueva etapa técnica y narrativa. Ambos títulos están desarrollados con Unreal Engine 5 y contarán con la participación de Crystal Dynamics, el estudio histórico de la saga, ahora respaldado por los recursos y la infraestructura de Amazon Game Studios.

Un regreso al origen, con mirada actual

El primer lanzamiento será Tomb Raider: Legacy of Atlantis, previsto para 2026. El juego toma como punto de partida la aventura original de 1996, aquella que convirtió a Lara Croft en un ícono cultural, pero la traslada a un lenguaje contemporáneo. No se trata de una simple remasterización, sino de una reimaginación que actualiza mecánicas, diseño de niveles y presentación visual, sin perder el tono de exploración solitaria y peligro constante que definió a la saga.

En esta versión, los jugadores volverán a recorrer ruinas olvidadas, resolver acertijos mortales y enfrentarse a criaturas letales mientras siguen la pista del Scion, un artefacto central en la historia original. El desarrollo corre a cargo de Crystal Dynamics junto a Flying Wild Hog, y su lanzamiento está confirmado para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Desde el estudio destacan que la alianza con Amazon permitió ampliar la ambición del proyecto sin sacrificar identidad, algo clave para una franquicia con casi tres décadas de historia.

Una nueva Lara para una nueva historia

Un año después llegará Tomb Raider: Catalyst, el proyecto más ambicioso de los dos. En esta entrega, Lara Croft se embarca en una expedición completamente nueva en el norte de la India, un escenario que combina mitología, paisajes extremos y tensiones entre el pasado y el presente. Según sus desarrolladores, será el juego más grande de la serie hasta ahora.

Más que reiniciar, Catalyst busca consolidar a una Lara madura, segura y experimentada, heredera directa del personaje clásico, pero adaptada a las expectativas actuales del género de acción y aventura. El juego también llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC en 2027.

Amazon Game Studios ha señalado que este doble lanzamiento refleja su intención de acompañar a los estudios creativos en proyectos de largo aliento, sin imponer fórmulas cerradas. La idea es clara: respetar el legado, pero no quedarse atrapados en él.

Finalmente cabe mencionar que un elemento clave en esta nueva era será la interpretación de Lara Croft. La actriz Alix Wilton Regan, conocida por su trabajo en Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 y Mass Effect 3, dará voz al personaje en ambos títulos. Su participación busca aportar continuidad emocional entre la Lara que regresa a sus orígenes y la que explora territorios narrativos inéditos.

Con estos anuncios, Tomb Raider se prepara para uno de los regresos más relevantes de los próximos años. No solo vuelve Lara Croft: vuelve una franquicia que quiere demostrar que aún tiene algo nuevo que decir.