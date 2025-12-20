Adiós al LoL que conoces: Bloomberg filtra ‘League Next’, el anuncio que cambiará la Grieta para siempre

¿Es League Next el fin de la era actual del MOBA más jugado del mundo? Un reciente reporte de Bloomberg ha sacudido a la comunidad al revelar que Riot Games prepara un relanzamiento masivo de League of Legends (LoL). Este proyecto no busca crear un juego nuevo, sino reconstruir los cimientos de Runaterra para la próxima década.

Se viene un cambio importante para League of Legends… y no, no estamos hablando de skins a mejor precio. Un reporte de Bloomberg asegura que Riot Games, la compañía detrás del MOBA, tiene la intención de realizar un ‘relanzamiento’ del videojuego. A diferencia de una simple actualización de temporada, League Next se perfila como una modernización técnica total y solucionar la “deuda técnica” que tiene el juego.

¿Qué es League Next?

De acuerdo con el artículo, Riot Games ha llamado al proyecto en cuestión ‘League Next’ (que se podría traducir a algo similar a ‘League Adelante’ o ‘League Siguiente’). Contrario a lo que algunos de los primeros reportes sugerían, el proyecto no es un juego nuevo o su entrada a algún nuevo género con el universo de LOL. En vez de eso será un ‘relanzamiento’ completo de LOL.

Bloomberg asegura que algunos de los elementos que se actualizarían con ‘League Next’ serían: la estética visual del juego, el diseño de varios personajes, el diseño de la interfaz y las arenas de juego. Quizás una de las promesas más importantes y ambiciosas es la actualización en el motor del juego, lo que promete la posibilidad de mejores gráficos y rendimiento.

Por ahora parece que el ‘relanzamiento’ de League of Legends no afectará las mecánicas del MOBA, aunque sí parecen haber planes para crear una base de código que permita que futuras actualizaciones lleguen con menos problemas.

¿Qué pasará con las skins de LOL?

Una de las primeras dudas que ha creado el reporte de Blooomberg es con respecto a las skins. Una de las formas en las que League of Legends monetiza el juego es a través de la venta de skins (objetos estéticos que cambian la apariencia de tu campeón). En LOL usualmente los jugadores cuentan con muchas formas para obtener skins, pero más efectiva es invertir dinero real para acelerar las recompensas que permiten adquirirlas. De hecho, hay algunas que hoy son bastante infames por su precio, como por ejemplo es la famosa skin de Ahri en honor a Faker, que tenía un costo aproximado de 500 dólares.

Y la duda que muchos pueden tener es cómo aplicaría cualquier cambio a muchas de estas skins existentes, especialmente si el plan de Riot es modificar la apariencia de muchos de sus campeones. La respuestas rápida a esta duda es que seguramente la ‘limpieza’ de diseño de muchos de estos campeones no debería afecta los elementos más grandes o relevantes. En última instancia, es probable que incluso este rediseño solo se limite a una actualización de gráficos y no necesariamente a un resideño completo de estos personajes.

¿Cuándo será lanzado ‘Legue Next’?

De acuerdo con el reporte de Bloomberg todavía no parece haber una fecha exacta para el relanzamiento de ‘LoL’. Pero los planes actuales apuntan para que el cambio se realice en algún momento de 2027 (sin ninguna ventana más exacta).

Es importante recordar que Riot no es precisamente conocido por respetar las fechas límite que se impone. Recordemos el caso de 2XKO, el juego de pelea, que fue anunciado originalmente en 2019 y luego tomo otros 6 años para siquiera llegar a su beta. Esto por no mencionar todos los proyectos que nunca llegaron a ser como por ejemplo el MMO inspirado en LoL.

2025: Un año importante para LoL

desarrollado por Riot Games, LoL nació en 2009 inspirado en el popular mapa ‘Defense of the Ancients’ (DotA) de Warcraft III. Desde su lanzamiento, el juego revolucionó el género MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) al ofrecer un modelo free-to-play centrado en la competitividad y la estrategia por equipos. Ambientado en el vasto mundo de Runaterra, el título ha expandido su lore a través de cómics, cinemáticas y la aclamada serie de Netflix, Arcane.

A pesar de tener más de 15 años en el mercado, League of Legends mantiene una salud comercial envidiable. En 2025, el juego registra una base de aproximadamente 131 millones de usuarios activos mensuales. En términos financieros, Riot Games continúa generando ingresos multimillonarios que superan los 1,500 millones de dólares anuales, impulsados principalmente por la venta de aspectos (skins), pases de batalla y colaboraciones exclusivas.

El año 2025 ha sido uno de los más transformadores para la comunidad de LoL. Quizás el más importante fue la integración total de la temática de Arcane Temporada 2 y el juego. dentro de la Grieta del Invocador, trayendo cambios visuales drásticos al mapa.

Imágenes: Riot Games