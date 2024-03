Oh, Oh… parece que el MMO de League of Legends ha sido aplazado (quizás cancelado)

En 2020 Riot Games, la compañía detrás de ‘League of Legends’, anunció una avalancha de juegos para celebrar y expandir el éxito de su franquicia. Algunos de ellos ya los hemos visto como es Valorant (su respuesta a los shooters cooperativos de 5 vs 5), el juego de pelea dentro de su universo (que sigue en camino) y un MMO también inspirado en la historia de ‘League of Legends’. Ahora parece que este último proyecto no verá la luz, con la confirmación de que el juego ha regresado a la etapa de ‘planeación.

«Después de mucha reflexión y discusión, hemos decidido cambiar la dirección del proyecto hace algún tiempo«, escribió Marc Merrill en una publicación en Twitter/X. “Esta decisión no fue fácil, pero era necesaria. La visión inicial simplemente no era lo suficientemente diferente de lo que puedes jugar hoy”.

Merrill continuó con expandiendo en las motivaciones para que Riot Games decidiera poner en pausa el proyecto: “No creemos que todos quiera un MMO que yan han jugado antes con una capa de pintura de Runeterra; Para realmente hacer justicia al potencial de Runeterra y satisfacer las increíblemente altas expectativas de los jugadores de todo el mundo, necesitamos hacer algo que realmente parezca una evolución significativa del género”.

¿Qué significa esto para el proyecto? Pues por ahora lo primero es que el MMO de ‘League of Legends’ no solo está siendo aplazado, sino que parece que tomará muchos años en llegar o siquiera que podamos volver a saber algo del videojuego. De hecho, Riot Games asegura que los jugadores deberían esperar nada de noticias por algún tiempo:

“Reiniciar nuestra senda de desarrollo también significa que nos quedaremos a oscuras durante mucho tiempo, probablemente varios años. Este silencio ayudará a brindar espacio para que el equipo se concentre en la increíble cantidad de trabajo que tienen por delante. Entendemos el entusiasmo y la anticipación que rodea a la nueva información, pero le pedimos su confianza durante esta fase silenciosa.

Recuerden, ‘no tener noticias es una buena noticia’, ya que significa que estamos trabajando duro, dedicando nuestro corazón y alma a hacer algo que esperamos que les guste«.

Riot Games parece haber querido aclarar que el anuncio no significa necesariamente que el juego esté cancelado. Dicho esto, el pasado nos indica que cuando un proyecto pasa un buen tiempo en la pizarra de desarrollo terminan por nunca salir a la luz.

Imágenes: Riot Games