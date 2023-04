¿Qué es Unrecord?: el juego súper realista que muestra un tiroteo desde la cámara de un policía

Los juegos de disparos siempre han buscado realismo. Pero un nuevo título independiente promete romper el estándar… para bien o para mal. Esta semana el desarrollador de videojuegos francés Drama presentó el primer tráiler de su nuevo juego ‘Unrecord’. Y la Internet no puede dejar de hablar de él.

El primer teaser, que fue publicado en Twitter por Alexandre Spindler, co-director y programador del juego, al momento de publicación de este artículo tiene más de 59 millones de reproducciones en la red social y presenta la premisa del videojuego: un policía entra a un almacén abandonado y comienza a enfrentarse a delincuentes dentro del edificio. Hay dos cosas sin embargo que llamaron la atención de la mayoría de personas: el realismo del juego y que la perspectiva es desde la cámara de un policía.

First early gameplay trailer for “UNRECORD”, the bodycam FPS. Wishlist on steam now!@unrecordgame pic.twitter.com/gVa7q0YOGu — Alexandre Spindler (@esankiy) April 19, 2023

Sobre el primer punto, el debate que ha despertado no es nuevo ¿Qué tan cercano es el tráiler que vemos a la versión final del juego? No es la primera vez que un adelanto presenta material que no pertenece a gameplay, sino a vídeos concepto. Es fácil entender las dudas considerando que Unrecord fácilmente podría confundir a cualquier persona con un video tomado de la cámara corporal de un polícia gracias a el nivel de detalle que ofrece Después de todo el nivel de realismo es impresionante con detalles como el movimiento natural de la cámara, las sombras y luces dentro de los espacios o incluso la vibración después de cada disparo.

La otra crítica tiene que ver con el material y temas sensibles que puede tratar. Primero, porque lanzar un juego que te pone en los zapatos de un policía no parece la mejor idea, con movimientos como Black Lives Matter protestando por el uso excesivo de fuerza en arrestos. Pero, además, porque los juegos están en el ojo de la crítica en medio de un debate por el aumento de tiroteos masivos en los Estados Unidos. Y aunque la mayoría de acusaciones omiten el hecho de que no existen pruebas de que los videojuegos incrementan la posibilidad de que un niño/joven compre un arma, el nivel de realismo de Unrecord parece cruzar esta barrera.

La sinopsis de Unrecorded lee lo siguiente: “Unrecord es un juego de disparos táctico donde los jugadores pueden esperar una experiencia narrativa e inmersiva. Unrecord presenta diálogos complejos, mecánicas de juego innovadoras, dilemas morales difíciles y un sistema de disparo único. La trama de Unrecord se puede comparar con una novela policíaca o un thriller. El jugador tendrá que investigar varios casos criminales y enfrentarse a un elenco diverso de personajes. La trama y la presentación del juego serán fundamentales para la experiencia de juego, y los jugadores pueden anticipar una variedad de secuencias de juego, así como numerosos giros en la trama”.

Unrecorded se encuentra disponible en estos momentos para ser añadido a la lista de deseos de Steam, pero no cuenta con una fecha de lanzamiento o un precio.

Imágenes: Captura de pantalla