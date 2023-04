¡Ojo! Sony subió los precios en Steam de sus juegos para Colombia y otros países de Latam

Comprar videojuegos se hizo más caro esta semana y, es posible, que muchos ni siquiera se dieran cuenta. PlayStation incrementó el precio de sus juegos en Steam el pasado 18 de abril en diferentes territorios como Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Japón y Corea del Sur.

El ajuste en los precios primero fue reportado por el usuario de Resetera (uno de los foros de videojuegos más importantes y populares de la Internet) Chairmanchuck, que notó un incremento en los de juego de ‘Sackboy’ y ‘Returnal’. Por ejemplo, en Colombia el valor de ‘Sackboy: A Big Adventure’ pasó de costar $194.000 pesos a $219.000 pesos, lo que significa cerca del 13% de incremento en su valor original.

Utilizando herramientas como steamdb.info pudimos corroborar que el cambio se realizó a diferentes juegos de PlayStation, con los principales afectados siendo algunos títulos AAA como ‘God of War’, ‘Spider-Man Remastered’, ‘Horizon Zero Dawn the Complete Edition’ y ‘Uncharted: Legacy of Thieves Collection’.

Dicho esto, en Colombia salimos ‘bien’ librados, al menos al comparar el aumento en otros países. Por ejemplo, en Japón, hogar de Sony, el incremento fue entre el 29% y 32%. Argentina se llevó la peor parte de esta inflación, con algunos títulos ajustando su valor hasta un 67%.

La modificación de precios en Steam seguramente tiene que ver con Sony ajustando el valor de sus títulos al precio de las monedas locales. Para nadie es un secreto que un truco para ahorrar al momento de comprar juegos en este tipo de plataformas es buscar países con monedas cuya conversión ofrezca algún descuento importante o que cuenten con una oferta para aprovechar.

Por desgracia el incremento llega en un año en el que ya hemos visto otras subidas de precio en el precio de videojuegos. Nintendo, por ejemplo, incrementó el valor de Tears of the Kingdom y anunció que podría también subir el precio de ciertos títulos en casos concretos. Sony y Ubisoft también anunciaron que incrementarán el precio base de sus juegos AAA de 60 a 70 dólares, ajustándose a los costes actuales de producir un videojuego de este nivel. Si a esto sumamos la inflación del dólar en los últimos, que ha encarecido comprar el hardware y software para jugar videojuegos… Es un momento difícil para ser gamer si tienes un presupuesto apretado.

Imágenes: Sony