Amazon Prime producirá el live action de God Of War

Este sin duda es uno de los años con más esperados estrenos por los amantes de los videojuegos. Según recoge Deadline, Amazon Prime se encuentra en negociaciones para realizar una adaptación tipo live action del icónico juego de PlayStation ‘God of war’. La diferencia con la resiente adaptación de ‘Uncharted’ es que, ésta sería una serie, no una película.

Si logran llegar a un acuerdo entre ambas compañías, se presume que los creadores de ‘The Expanse’ serían los encargados del live action; con la compañía de los coguionistas de ‘Iron Man I’, Mark Fergus y Hawk Ostby. En cuando al showrunner (creador de serie) sería Rafe Judkins, quien creó ‘La rueda del riempo’. Todo esto dirigido y producido entre Sony Pictures Televisiion, PlayStation Productions y Amazon Studios.

Aunque aún no se ha concretado el proyecto y no tenemos mayores detalles de lo que sería, nos podemos hacer a una idea. Lo más probable es que veamos al semidiós espartano Kratos en sus conocidos combates contra los dioses del Olimpo o los de la mitología nórdica.

La serie de videojuegos ‘God of War’ vio la luz en el 2005, cuando vimos por primera vez el videojuego debutando para la PlayStation 2. Ahora, los fanáticos de la franquicia, esperan con ansias su próxima entrega, God of War: Ragnarok, el cual llegará para PlayStation 4 y PlayStation 5. Aunque no se conoce aún la fecha de estreno, se espera en el transcurso de este año.

Los combates y aventuras de Kratos se sumarían al catálogo de películas live action de videojuegos que se esperan próximamente. Entre ellos, vimos ‘Uncharted’, la cual salió hace apenas unas semanas; ‘The Last of US’ de HBO, de la cual aún no hay fecha de estreno pero que saldrá este año.

También se confirmó la adaptación de ‘Twisted Metal’ que será protagonizada por Antony Mackie, la serie basada en ‘Resident Evil’ de Netflix y ‘Halo’ de Paramount + producida por Steven Spielberg, la cual se espera en el transcurso de este mes.

Imagen: God of war