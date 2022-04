Nintendo Online pronto tendría un emulador de juegos de la GBA

Nintendo Online es una inversión maravillosa para los nostálgicos que quieren disfrutar de los clásicos de Nintendo. Pero, si una filtración es correcta, pronto el servicio añadiría juegos emulados de una de las consolas más populares del desarrollador: la Game Boy Advance, mejor conocida como GBA.

La filtración proviene de unas capturas que fueron primero publicadas en 4Chan y luego compartidas en Twitter por el usuario FivekNIghts. Según estas imágenes Nintendo estaría trabajando en un emulador de la GBA para Nintendo Online que sería agregado al servicio en el futuro cercano.

So Nintendo’s official Game Boy Advance emulator for the Nintendo Switch just leaked. Now it’s just a matter of waiting for NSO to add GBA. pic.twitter.com/mEJcKrRtzL

— Trash_Bandatcoot (@trashbandatcoot) April 18, 2022