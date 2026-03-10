Malas noticias: Epic anuncia que el precio de los V-Bucks en Fortnite aumentará muy pronto

Conseguir esa nueva skin te va a costar un poco más muy pronto. Epic Games ha anunciado cambios importantes en el precio y la distribución de su moneda virtual, los V-Bucks, justificando la medida con una razón tan honesta como preocupante: la necesidad de cubrir los crecientes costos de mantenimiento del juego.

A partir del 19 de marzo, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada, los jugadores recibirán menos V-Bucks por el mismo dinero: con los nuevos precios, el paquete de 8.99 dólares, que antes otorgaba 1000 V-Bucks, ahora solo entregará 800.

Además, el modelo del Battle Pass también sufrirá modificaciones. Ya no será una fuente generosa de moneda extra; en adelante, el pase solo incluirá la cantidad exacta de V-Bucks necesarios para comprar la siguiente temporada, eliminando el margen de beneficio que muchos usuarios aprovechaban.

Hay una maniobra interesante aquí con la que Epic quiere evitar una respuesta negativa: ha reducido ligeramente el costo base de algunos pases, como el OG o el de LEGO. Pero la realidad es que el aumento general en los precios de compra directa hace que, en la práctica, los jugadores terminen pagando más por las mismas skins que antes. Dicho de otro modo, la reducción de costos es un disfraz para un incremento real en los precios de Fortnite.

¿Por qué Epic Games está subiendo el precio de los V-Bucks?

¿Por qué este ajuste ahora? Epic Games no ha dado demasiados detalles, más allá de la ambigua frase de “ayudar a pagar las cuentas”. Sin embargo, el contexto es revelador. La compañía ha estado invirtiendo sumas masivas en proyectos como su tienda de juegos para PC, litigios legales contra gigantes como Apple y Google, y una ambiciosa apuesta de 1.500 millones de dólares en una colaboración con Disney para expandir el metaverso de Fortnite.

Hasta el momento, la imagen que muchos tenían era que estos esfuerzos estaban dando frutos y que Fortnite era una máquina de ganancias y referencias. Pero lo que nos indica este incremento es que, aunque el videojuego sigue siendo un pilar cultural, la competencia y los nuevos modelos de monetización —incluyendo la reciente apertura a microtransacciones de terceros— parecen no ser suficientes para sostener la maquinaria de Epic.

Esta decisión plantea una interrogante seria para el futuro del juego. En un mercado donde los usuarios ya están saturados de pases de batalla y suscripciones, reducir el valor de la moneda virtual podría ser un arma de doble filo para la empresa. A estas alturas, resulta difícil imaginar un futuro en el que el Battle Royale queme la buena fe de sus fans, o que ellos decidan abandonar la enorme galería de skins o colaboraciones acumuladas.

Por ahora, los cambios son un hecho. Si tenías planeado invertir en algún aspecto cosmético o completar tu pase, quizás sea momento de revisar tu presupuesto antes de que llegue el 19 de marzo.

Imágenes: