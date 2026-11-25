Quienes esperaban las ofertas del Black Friday para comprar una PlayStation 5 y jugar Grand Theft Auto VI podrían tener dificultades para conseguirla. La llegada del título de Rockstar Games ha disparado la demanda de la consola de Sony, con problemas de disponibilidad en establecimientos de Estados Unidos, Europa y Asia.

A menos de una semana del estreno, ocurrido el 19 de noviembre, cadenas estadounidenses como Amazon y Best Buy, además de la tienda oficial PlayStation Direct, han reportado unidades agotadas.

La situación afecta tanto a las versiones de PS5 Slim con lector de discos como a las digitales. Incluso, algunos vendedores externos que comercializan estos equipos a través de plataformas como Walmart han publicado precios superiores a los recomendados por el fabricante.

En Europa se han registrado dificultades para encontrar existencias en mercados como Francia y Reino Unido. En Singapur, varias tiendas reportan unidades agotadas y un incremento de las consultas sobre disponibilidad tras el estreno.

La expectativa por el videojuego ya había generado efectos fuera del mercado de las consolas. Las descargas anticipadas del título provocaron niveles históricos de tráfico en distintas redes de telecomunicaciones desde el 10 de noviembre.

Siete de cada diez nuevas PS5 se estrenaron con el videojuego

Sony publicó el 23 de noviembre un balance oficial del lanzamiento, en el que confirmó que GTA 6 fue el primer título ejecutado en el 70 % de las nuevas PlayStation 5.

La compañía registró, además, la mayor cantidad de nuevas consolas conectadas en una sola jornada desde el debut de esta generación, sin contar las temporadas de compras de fin de año.

En los primeros cuatro días, más de 39 millones de jugadores únicos jugaron GTA 6 en PS5. Esta cifra corresponde al total de jugadores, no al número de consolas nuevas.

Los problemas de disponibilidad no comenzaron con GTA 6. La PS5 Pro ya presentaba faltantes desde meses atrás. El lanzamiento del videojuego coincide ahora con una mayor demanda de consolas antes del Black Friday.

Para quienes planean aprovechar las ofertas del próximo 27 de noviembre, conviene distinguir las promociones de los distribuidores oficiales de aquellas publicadas por vendedores independientes, especialmente cuando incluyen sobrecostos.

Este 25 de noviembre, Sony confirmó que la demanda de PS5 y PS5 Pro sigue siendo elevada, en respuesta a una consulta sobre la situación en Singapur. No obstante, indicó que todavía no dispone de una fecha estimada para la reposición de existencias en ese mercado.

Imagen: Rockstar Games / Composición: ENTER.CO.