Jugar GTA 6 en Mac es posible, aunque Rockstar Games todavía no ofrece una edición para macOS. Existe una alternativa mediante la reproducción remota, una tecnología que permite utilizar la pantalla del computador de Apple para acceder al título desde una consola compatible.

El lanzamiento tuvo lugar el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Series S. Quienes dispongan de alguna de estas consolas y decidan comprar el juego pueden aprovechar las herramientas de acceso remoto de Sony y Microsoft.

El funcionamiento es diferente al de un videojuego instalado directamente en el computador. La consola se encarga de procesar los gráficos y transmitir las imágenes, mientras el Mac recibe el contenido y envía las instrucciones del mando. Por tanto, no es indispensable contar con uno de los procesadores más recientes de Apple.

Cómo configurar la reproducción remota

Para jugar GTA 6 en Mac desde una PlayStation 5, es necesario descargar la aplicación gratuita PS Remote Play, habilitar el uso a distancia en los ajustes del sistema de la consola e iniciar sesión con la misma cuenta de PlayStation en ambos dispositivos.

Después de conectar un mando compatible al computador, basta con seleccionar la PS5 desde la aplicación y abrir el videojuego. También es posible configurar el acceso mientras la consola permanece en modo de reposo.

Microsoft ofrece una alternativa mediante Xbox Remote Play, que permite acceder a los títulos instalados en una Xbox desde un navegador compatible. Esta modalidad es diferente de Xbox Cloud Gaming, pues utiliza el hardware de la consola propia en lugar de servidores externos.

Para activar esta función, se deben habilitar las características remotas en la configuración de la Xbox. Luego, ingresar a xbox.com/remoteplay desde un navegador compatible del Mac e iniciar sesión con la misma cuenta de Microsoft.

La conexión determina la calidad de la partida

Sony establece una velocidad mínima de subida y bajada de 5 Mbps y recomienda al menos 15 Mbps para obtener mejores resultados. Conectar la consola al router mediante un cable Ethernet, utilizar una red Wi-Fi de 5 GHz y evitar las descargas simultáneas puede ayudar a reducir las interrupciones.

Otro aspecto importante es la latencia, es decir, el tiempo que transcurre entre una instrucción del mando y su respuesta en pantalla. Este retraso puede resultar especialmente perceptible durante las persecuciones de vehículos o las secuencias de acción.

Aunque también han circulado demostraciones de adaptaciones no oficiales para computadores con Apple Silicon, estos proyectos experimentales todavía presentan limitaciones de rendimiento. Conviene evitar los instaladores de procedencia desconocida que prometen ejecutar el título directamente en macOS, especialmente aquellos que solicitan desactivar las protecciones de seguridad del equipo.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)