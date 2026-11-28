Los fanáticos de Star Wars que disfrutan los videojuegos de velocidad tienen una nueva oportunidad para acercarse a una de las apuestas recientes de la franquicia. Star Wars Galactic Racer habilitó una prueba gratuita que permite jugar durante dos horas en consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La iniciativa les permite a los jugadores conocer la propuesta antes de decidir si compran el título completo. Sin embargo, hay una diferencia importante entre las dos plataformas. En Xbox, la prueba se puede descargar desde su tienda digital, mientras que en PS5 el acceso está sujeto a una suscripción a PlayStation Plus Premium.

Desarrollado por Fuse Games y publicado por Secret Mode, el videojuego lleva las carreras al universo de Star Wars. En lugar de centrarse en los combates espaciales tradicionales de la saga, la experiencia gira alrededor de competencias de velocidad con vehículos inspirados en distintos rincones de la galaxia.

La historia sigue a Shade, una piloto que busca abrirse camino en la Liga Galáctica, un circuito de carreras en el que los participantes compiten por reconocimiento y oportunidades dentro de este mundo.

¿Cómo acceder a la prueba gratuita de Star Wars Galactic Racer?

Para probar el juego en Xbox Series X|S, los usuarios deben ingresar a la tienda de Xbox, buscar Star Wars Galactic Racer y consultar la opción de prueba gratuita, si aparece disponible en su región.

En PlayStation 5, el procedimiento es similar. Hay que entrar a PlayStation Store, localizar el videojuego y revisar la opción de prueba. En esta consola, el acceso requiere una membresía de PlayStation Plus Premium, por lo que no está disponible en las mismas condiciones para todos los jugadores.

Las dos horas permiten tener un primer acercamiento a las carreras, los escenarios y las mecánicas de conducción. Es una oportunidad para conocer cómo funciona el sistema de competencia y decidir si la propuesta resulta atractiva.

El juego también cuenta con una versión para PC, aunque las condiciones de la prueba anunciada para consolas deben consultarse directamente en las respectivas tiendas digitales.

Star Wars Galactic Racer llegó al mercado el 6 de octubre de 2026. Por eso, la prueba gratuita no corresponde al estreno del videojuego, sino a una alternativa para que más jugadores conozcan esta propuesta de carreras ambientada en una de las franquicias más reconocidas de la ciencia ficción.

Dónde consultar la prueba: