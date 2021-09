Fortnite estaría baneado de la App Store por, al menos, cinco años

¿Esperando ver el regreso de Fortnite en tu iPhone? La app ha sido baneada de la tienda por, al menos, cinco años.

Epic terminó perdiendo bastante en su disputa legal contra Apple. El desarrollador no solo tuvo que pagar 3.5 millones de dólares, sino que además incluso terminó ayudando al caso de Apple al crear un precedente frente a los juzgados de los Estados Unidos de que la compañía no es un monopolio. Pero, quizás la derrota más grande de todas, es que al final del día Fortnite, el battle royale, ni siquiera podrá regresar a la App Store, al menos en los próximos cinco años.

Esta semana Tim Sweeney, CEO de Epic Games, reveló que Apple rechazó la solicitud de restablecer su cuenta como desarrollador. Esto quiere decir que la compañía tiene prohibido poner a Fortnite dentro de los dispositivos iOS. Más importante, Apple decidió poner a la compañía en su lista negra, lo que de manera contundente la excluye de aparecer en sus dispositivos.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021