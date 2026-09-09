TikTok transformará los comentarios en conversaciones: puedes comentar con voz

TikTok, la plataforma que revolucionó el consumo de videos cortos, ahora pone la mira en la caja de comentarios. La red social está transformando esta sección de interacción en un terreno tan dinámico como el resto de la app.

En lugar de limitarse a leer lo que otros opinan, la idea es que la gente se quede ahí, escuchando, votando, mirando fotos que se mueven, como si estuviera dentro de un chat grupal gigante y público.

Así lo confirmó la compañía al anunciar un paquete de nuevas funciones que llevan los comentarios mucho más allá del texto plano: comentarios de voz, encuestas, carruseles de fotos y hasta imágenes con movimiento.

Ahora se puede “hablar” en los comentarios

La función estrella es la de comentarios de voz. Basta con tocar el ícono del micrófono en el cuadro de comentarios y grabar un audio de hasta un minuto; cualquiera que pase por ahí podrá darle play y escucharlo.

Eso sí, no es una zona libre de reglas. Un vocero confirmó que estos audios estarán bajo las mismas Normas de la Comunidad de siempre, y que TikTok usará moderación humana combinada con herramientas automáticas, incluida la transcripción de voz a texto, para detectar contenido que se pase de la raya. La función llegará a todo el mundo durante el próximo mes, pero solo para mayores de 18 años.

Encuestas y fotos que se mueven

La segunda gran novedad son las encuestas dentro de los comentarios, algo que ya existía para un grupo reducido de creadores pero que ahora se abre para todos. Cualquier creador podrá lanzar hasta cinco opciones en su propio video y dejar que la comunidad decida ,desde qué grabar después hasta qué outfit usar o qué cocinar, y ver los resultados en vivo, directamente bajo el video.

A eso se suma un rediseño de los comentarios con fotos: antes solo se podía subir una imagen, ahora se pueden armar carruseles de hasta nueve fotos en un solo comentario. Y si a esas fotos se les suma un poco de movimiento, mejor: llegan también los comentarios con Live Photo, que muestran una breve ráfaga de movimiento antes de revelar la imagen completa. Las Live Photo ya están activas en todo el mundo; los carruseles llegarán durante el próximo mes.

Nada de esto es casualidad. TikTok está tomando prestado el manual de las apps de mensajería para que sus comentarios dejen de ser el lugar donde la gente pasa de largo y se conviertan en un espacio donde se quede a interactuar.

Si lo logra, cada video se convierte en una especie de chat grupal permanente, algo que le daría una ventaja en la lucha actual por la atención entre redes sociales.

Artículo coescrito con Juan Pablo Aguirre Osorio

Imagen: TikTok