TikTok permitirá comprar desde el feed con ayuda de IA

Encontrar un producto mientras se ven videos en TikTok puede llevar a buscarlo en internet, visitar una tienda digital y completar varios pasos antes de pagar. La red social quiere acortar ese recorrido con herramientas que conectan el contenido recomendado con la compra.

La propuesta incorpora pagos directos y un asistente de inteligencia artificial capaz de responder preguntas sobre los artículos. La novedad está en que las marcas podrán vender desde la aplicación sin depender exclusivamente de TikTok Shop, el marketplace que ya funciona dentro de la red social.

Buy Direct llevará las compras directamente al feed Para ti

La primera herramienta se llama Buy Direct y permitirá adquirir productos de las marcas desde el feed Para ti sin abandonar TikTok. Según el anuncio oficial de la red social, el sistema incorpora una opción de pago con un solo clic para reducir los pasos entre descubrir un artículo y completar la transacción.

La diferencia frente a TikTok Shop está en la relación comercial. Mientras el marketplace reúne vendedores y productos en su propio entorno, donde los creadores de contenido también participan en las ventas, Buy Direct conecta las compras con las marcas participantes. Así, una tienda puede aprovechar un video recomendado para vender sin trasladar toda su actividad comercial al marketplace.

Para desarrollar estas funciones, TikTok trabaja con Shopify, Salesforce, Shoplazza y Stripe, compañías especializadas en comercio electrónico, gestión de tiendas digitales y pagos. Estas integraciones buscan conectar la infraestructura que ya utilizan los vendedores con las nuevas herramientas de la app.

Shopping Assistant responderá dudas antes de comprar

El segundo componente es Shopping Assistant, un asistente de inteligencia artificial diseñado para mantener conversaciones sobre productos. Puede responder preguntas relacionadas con tallas, características, disponibilidad y condiciones de envío. También conserva el contexto del intercambio para tener en cuenta las necesidades expresadas anteriormente.

Por ejemplo, al encontrar una prenda en un video, sería posible preguntar si existe determinada talla o consultar sus opciones de entrega. La herramienta busca resolver esas dudas dentro de la aplicación, siempre que disponga de información suficiente sobre el artículo.

La precisión de las respuestas dependerá de los datos disponibles sobre cada producto. Si una tienda no proporciona información completa o actualizada, las consultas podrían quedar sin resolver.

Las herramientas se anunciaron el 5 de octubre de 2026 durante Advertising Week New York. Su incorporación responde al peso que tienen las recomendaciones sobre las decisiones de compra. Según el informe de impacto económico elaborado por PF Global y citado por TikTok, 54 millones de estadounidenses declararon haber comprado algún producto después de verlo en un video de la aplicación.

Las primeras implementaciones están previstas para Estados Unidos, según los reportes disponibles. TikTok todavía no ha comunicado las comisiones que podrían aplicarse ni ha confirmado un calendario de lanzamiento general para otros mercados.

Imagen: ENTER.CO