X está dando a sus usuarios una nueva forma de saber por qué una publicación perdió visibilidad. La red social ampliará su herramienta Under the Hood para mostrar si una cuenta o un post fue limitado como consecuencia de una exigencia legal de un gobierno y, en determinados casos, identificar el país que realizó la solicitud.

La actualización fue anunciada por X el 19 de septiembre y forma parte de una serie de cambios con los que la plataforma intenta hacer más visible cómo funcionan sus sistemas de distribución de contenido. La información estará disponible dentro del reporte que los usuarios pueden consultar mediante Under the Hood.

La diferencia está en que ahora la herramienta no se limitará a mostrar etiquetas que pueden afectar el alcance. También podrá indicar si una publicación fue retenida en determinado país después de una demanda legal y señalar qué país hizo la solicitud.

Eso permite separar dos situaciones que para un usuario pueden parecer iguales: que una publicación tenga menos alcance por las reglas internas de X y que su distribución haya sido restringida porque la compañía está cumpliendo una norma o requerimiento legal en un territorio específico.

¿Qué significa realmente que una publicación sea “limitada”?

X y algunos medios utilizan el término shadowban para describir situaciones en las que una publicación o cuenta puede tener una distribución menor sin ser eliminada completamente. Sin embargo, el nuevo sistema no significa que todas las reducciones de alcance sean consecuencia de una intervención gubernamental.

El propio código público de X diferencia entre ranking y visibilidad. El sistema de ranking determina el orden en que aparecen las publicaciones, mientras que otros mecanismos deciden si determinado contenido puede mostrarse.

La nueva información se enfoca específicamente en las restricciones relacionadas con el cumplimiento de leyes.

Por ejemplo, si una autoridad solicita que determinado contenido no pueda verse en su territorio y X considera que existe una obligación legal válida, la publicación podría permanecer disponible para usuarios de otros países mientras queda restringida para quienes están en el territorio correspondiente.

X ya contempla este tipo de medidas dentro de su política de contenido retenido por país. Sus informes de transparencia explican que las solicitudes legales pueden terminar en acciones como retener publicaciones o cuentas en determinadas jurisdicciones.

Una pieza más del intento de abrir el algoritmo

La novedad llega poco después de que X ampliara el acceso público a partes de su sistema de recomendación.

En agosto, la compañía publicó una versión mucho más extensa del código que interviene en el funcionamiento del feed For You, incluyendo componentes de filtrado, configuración y clasificación. El repositorio explica que el sistema utiliza modelos que predicen distintas acciones de los usuarios para asignar una puntuación a las publicaciones y después ordenarlas.

También creó Under the Hood para que los usuarios puedan descargar un archivo JSON con estadísticas sobre etiquetas aplicadas a sus cuentas y publicaciones. Inicialmente, la herramienta estaba dirigida a cuentas que hubieran realizado al menos 10 publicaciones durante el mes.

Ahora se añade una variable que hasta el momento era difícil de identificar desde la experiencia cotidiana: la intervención derivada de una obligación legal y su alcance geográfico.

Te puede interesar: Gemini recibió una tarea y terminó hackeando tres empresas reales: esto fue lo que pasó

El cambio no significa que los usuarios puedan conocer todas las circunstancias de una solicitud gubernamental ni que X vaya a publicar automáticamente el contenido de cada requerimiento. La información que ofrece la plataforma está orientada a mostrar el efecto sobre la visibilidad.

Para los usuarios, especialmente quienes utilizan X para informar, hacer activismo, cubrir elecciones o participar en debates públicos, el dato puede ser relevante. Una caída repentina en el alcance ya no necesariamente tendrá que interpretarse únicamente como un cambio del algoritmo: en algunos casos, el propio sistema podrá indicar que existe una restricción relacionada con las leyes de un país.

El repositorio de código de X ya documenta, incluso, mecanismos específicos vinculados con regulaciones electorales. En su documentación aparece un filtro relacionado con las elecciones de Brasil de 2026 que modifica qué publicaciones aparecen en el feed For You bajo determinadas condiciones.

La discusión de fondo queda así entre tres elementos que suelen confundirse: lo que X decide moderar, lo que su algoritmo decide recomendar y aquello que la compañía restringe porque una autoridad le exige cumplir una ley local. La nueva herramienta busca que esa diferencia sea un poco más visible para quien publica en la plataforma.