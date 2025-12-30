VIDEO | Netflix activa el cierre de Stranger Things: la temporada final avanza hacia su último episodio

La espera terminó. Stranger Things 5, la quinta y última temporada de una de las series más influyentes de Netflix, ya está disponible con sus volúmenes 1 y 2, mientras que el episodio final se estrenará el próximo 31 de diciembre a las 8:00 p. m. (hora Colombia). El cierre de la historia de Hawkins llega cargado de tensión, nostalgia y la promesa de una despedida definitiva para sus personajes.

La nueva temporada se sitúa en el otoño de 1987, en un pueblo que aún no logra recuperarse del caos provocado por la apertura de varios portales hacia el Upside Down. Hawkins está herido, vigilado y aislado. El Gobierno ha declarado la zona en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a esconderse una vez más. En medio de ese ambiente opresivo, el grupo tiene un objetivo claro: encontrar y detener a Vecna, quien ha desaparecido sin dejar rastro, pero cuya amenaza sigue latente.

La narrativa de esta temporada final apuesta por el reencuentro. El aniversario de la desaparición de Will Byers funciona como un recordatorio del origen de todo y como una antesala de la batalla final. La serie vuelve a poner en el centro la amistad, el sacrificio y el miedo a perderlo todo. La oscuridad que enfrentan los protagonistas es más poderosa que nunca y solo podrán superarla si permanecen unidos, tal como lo han hecho desde el inicio.

Netflix dividió el estreno de Stranger Things 5 en tres momentos: el volumen 1, con cuatro episodios; el volumen 2, con tres capítulos; y un episodio final que llegará el último día del año. Esta estrategia no solo mantiene la expectativa, sino que refuerza la idea de que el cierre de la historia es un evento, casi un ritual colectivo para los seguidores de la serie.

El elenco principal regresa casi en su totalidad, encabezado por Winona Ryder, David Harbour y Millie Bobby Brown, junto a Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink. A ellos se suman figuras clave como Jamie Campbell Bower, quien retoma su papel como Vecna, y la incorporación de Linda Hamilton, que añade un nuevo matiz al conflicto final.

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se convirtió en un fenómeno cultural global. Más allá de sus cifras de audiencia, la serie revitalizó el imaginario ochentero, impulsó canciones, marcas y experiencias, y consolidó una comunidad de fans que sigue creciendo. En 2025, su despedida no solo cierra una historia de ciencia ficción y terror, sino también una etapa de la cultura pop contemporánea.

El final está cerca. Hawkins se prepara para su última batalla y los fans, para decir adiós.