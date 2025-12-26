¿Qué ver en Netflix este fin de semana? Las películas del Top 10 que están dominando la plataforma

Con el cierre de diciembre y el plan de sofá, manta y pantalla grande en mente, Netflix ya dejó claras las preferencias de millones de usuarios en todo el mundo. Su Top 10 global de películas, correspondiente a la semana del 15 al 21 de diciembre de 2025, es una buena brújula para decidir qué ver este fin de semana. Hay misterio, animación, romance navideño y apuestas seguras para ver en familia. Estas son las recomendaciones de enter.co, basadas en lo más visto y comentado de la plataforma.

El gran protagonista es Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, que repite en el primer lugar con más de 20,9 millones de visualizaciones. La nueva entrega del universo creado por Rian Johnson vuelve a apostar por el suspenso elegante, giros constantes y un elenco de peso liderado por Daniel Craig. Es una opción ideal para quienes buscan una historia que mantenga la atención durante más de dos horas y deje conversación para después.

En segundo lugar aparece Dr. Seuss’ The Grinch, un clásico animado que cada diciembre recupera fuerza. Su presencia en el Top 10 confirma que las historias navideñas siguen siendo un refugio para el público familiar. Algo similar ocurre con The Christmas Chronicles, que aunque ocupa el noveno puesto, sigue siendo una de las favoritas para maratones festivos.

Para quienes prefieren propuestas más recientes y con un giro distinto, KPop Demon Hunters es una de las sorpresas del ranking. Con casi 8 millones de vistas, esta película combina acción, fantasía y cultura pop coreana, y ha logrado atraer tanto a fans del K-pop como a quienes buscan animación con un tono más atrevido. Su éxito también se refleja en la conversación que ha generado fuera de la plataforma.

El cine familiar tiene un lugar destacado con The Croods: A New Age y PAW Patrol: The Mighty Movie, ambas dentro del Top 10. Son opciones seguras si el plan incluye niños, con historias ligeras, ritmo rápido y duración contenida, ideales para una tarde de fin de semana.

El ranking también deja espacio para el romance y el crimen. My Secret Santa y A Cowboy Christmas Romance apuntan directamente al público que busca historias predecibles pero reconfortantes, muy alineadas con la temporada. En contraste, Murder in Monaco ofrece un thriller corto y directo, perfecto para quienes quieren tensión sin comprometer demasiado tiempo.

Cierra el listado The Super Mario Bros. Movie, que demuestra su vigencia meses después de su estreno. Su mezcla de nostalgia, humor y animación sigue funcionando tanto para adultos como para nuevas generaciones.