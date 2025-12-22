Netflix arranca 2026 con misterio, romance y eventos en vivo: estos son los estrenos de enero

Enero suele marcar el ritmo del año en el streaming, y Netflix arranca 2026 con un catálogo que combina drama, romance, misterio, documentales y grandes eventos en vivo. La plataforma apuesta por regresos esperados, adaptaciones literarias y producciones originales que buscan atraer tanto a quienes quieren maratonear como a quienes prefieren estrenos puntuales.

En Colombia, el primer mes del año llega con títulos que van desde el universo de Bridgerton hasta historias reales de alto impacto, sin dejar de lado el contenido familiar y el entretenimiento deportivo. A continuación, un recorrido cronológico por los principales estrenos de Netflix en enero de 2026 y de qué trata cada uno.

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul – Temporada 2

1 de enero

La serie animada regresa con nuevas aventuras pensadas para el público infantil, manteniendo el juego de contrastes y situaciones opuestas que caracterizan la obra de Dr. Seuss. Historias simples, coloridas y educativas que exploran la curiosidad y la imaginación.

WWE SmackDown: 2026

2 de enero

La acción en vivo abre el año con las principales superestrellas de la WWE enfrentándose en el ring. Rivalidades clásicas y nuevos cruces marcan esta nueva temporada, pensada para los fanáticos del entretenimiento deportivo.

Horizontes Pokémon (Temporada 3): Esperanza ascendente

6 de enero

La saga continúa con Liko y su grupo investigando una misteriosa neblina rosa que afecta a Pokémon de distintas regiones. La historia amplía el universo de la serie con nuevos desafíos y un tono más épico.

WWE NXT: 2026

6 de enero

La nueva generación de luchadores busca consolidarse en NXT, un espacio donde emergen las futuras figuras de la WWE. Combates intensos y narrativas de crecimiento personal marcan esta temporada.

Marcello Hernández: American Boy7 de enero

En su primer especial para Netflix, el comediante repasa su historia familiar, sus raíces latinas y las experiencias que moldearon su humor, combinando anécdotas personales con observaciones culturales.

Él y ella

8 de enero

Una serie que mezcla crimen y drama emocional. Una pareja separada investiga un homicidio desde dos frentes opuestos: él como policía y ella como periodista, mientras ambos se observan mutuamente como posibles sospechosos.

Gente que conocemos en vacaciones

9 de enero

La adaptación de la popular novela romántica sigue a Poppy y Alex, dos amigos que, tras años de viajes compartidos, empiezan a cuestionar si su relación siempre fue solo amistad.

Agatha Christie: Las siete esferas

15 de enero

Esta adaptación lleva al streaming una historia clásica de misterio, donde una muerte durante una fiesta de alta sociedad desencadena una investigación llena de secretos y giros inesperados.

El botín

16 de enero

Un thriller policial ambientado en Miami, donde el hallazgo de millones de dólares pone a prueba la lealtad de un grupo de agentes. La tensión crece a medida que la desconfianza se apodera del equipo.

Secuestros: Elizabeth Smart21 de enero

El documental reconstruye el secuestro de Elizabeth Smart y su posterior rescate, con un enfoque en la supervivencia y el impacto del caso en la opinión pública.

Bridgerton – Temporada 4

29 de enero

La historia se centra en Benedict Bridgerton, cuya vida da un giro tras conocer a una mujer misteriosa durante un baile. Romance, secretos y cambios en la alta sociedad londinense definen esta nueva entrega.

Royal Rumble: Temporada 39 – 2026

31 de enero

Uno de los eventos más importantes de la WWE marca el camino hacia WrestleMania, con un combate multitudinario que define futuras rivalidades.