Entretenimiento

Superman y El Estudio lideran en streaming: así quedó el Top 3 de películas y series en Colombia (22-26 sep)

Hace 2 horas
Redacción ENTER.CO
El consumo de streaming en Colombia revela un patrón claro. La audiencia busca emociones intensas. Desde la épica de Superman hasta la irreverencia de Generación V, el público combina nostalgia, acción y frescura en sus elecciones. Las tendencias muestran cómo conviven lo clásico, lo global y lo local.

Top 3 películas

1. Superman

El héroe de Krypton sigue conquistando a los colombianos. La cinta, considerada piedra angular del cine de superhéroes, narra la historia de Clark Kent, un joven alienígena que adopta la identidad de Superman. Su mensaje de esperanza y justicia mantiene su vigencia, atrayendo tanto a nostálgicos como a nuevas generaciones. (Disponible en HBO Max)

2. 28 días después

Este thriller dirigido por Danny Boyle sigue a Jim, quien despierta de un coma en un Londres devastado por un virus mortal. Su tono visceral y la reinvención del cine de zombies hicieron de esta cinta un referente moderno del terror, que aún genera impacto en el público. (Disponible en Apple TV+)

3. Thunderbolts

La nueva apuesta de Marvel reúne a antihéroes y villanos en misiones que los Vengadores no pueden asumir. La película explora dilemas morales y ofrece un enfoque más oscuro del género. Con un elenco conocido, plantea la delgada línea entre la redención y la manipulación, desafiando fórmulas clásicas del universo Marvel. (Disponible en Disney+)

 

Top 3 series

1. El Estudio

Este drama muestra los dilemas éticos de jóvenes abogados en prácticas dentro de un prestigioso bufete. Con ritmo ágil y actuaciones realistas, la producción conecta con el público al reflejar las presiones de la vida profesional contemporánea, marcada por la ambición, la competencia y los sacrificios personales. (Disponible en Apple TV+)

2. The Pitt

Un drama de acción que sigue a un exmilitar al regresar a su ciudad natal, donde debe enfrentarse a la violencia, la corrupción y oscuros secretos familiares. La serie combina thriller político y drama personal en una trama cargada de tensión, aportando frescura al panorama de producciones disponibles en la región. (Disponible en Amazon Prime Video)

3. Generación V

El spin-off de The Boys se desarrolla en la Universidad Godolkin y sigue a jóvenes superhéroes en formación sometidos a intrigas, manipulación y rivalidades extremas. La serie hereda el tono irreverente y violento de su predecesora, consolidando el universo de Vought como uno de los más provocadores e influyentes en el panorama actual del entretenimiento. (Disponible en Amazon Prime Video)

Imagen: Editada con IA / ChatGPT

