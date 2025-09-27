Superman y El Estudio lideran en streaming: así quedó el Top 3 de películas y series en Colombia (22-26 sep)

El consumo de streaming en Colombia revela un patrón claro. La audiencia busca emociones intensas. Desde la épica de Superman hasta la irreverencia de Generación V, el público combina nostalgia, acción y frescura en sus elecciones. Las tendencias muestran cómo conviven lo clásico, lo global y lo local.

Top 3 películas

1. Superman

El héroe de Krypton sigue conquistando a los colombianos. La cinta, considerada piedra angular del cine de superhéroes, narra la historia de Clark Kent, un joven alienígena que adopta la identidad de Superman. Su mensaje de esperanza y justicia mantiene su vigencia, atrayendo tanto a nostálgicos como a nuevas generaciones. (Disponible en HBO Max)

2. 28 días después

Este thriller dirigido por Danny Boyle sigue a Jim, quien despierta de un coma en un Londres devastado por un virus mortal. Su tono visceral y la reinvención del cine de zombies hicieron de esta cinta un referente moderno del terror, que aún genera impacto en el público. (Disponible en Apple TV+)

3. Thunderbolts

La nueva apuesta de Marvel reúne a antihéroes y villanos en misiones que los Vengadores no pueden asumir. La película explora dilemas morales y ofrece un enfoque más oscuro del género. Con un elenco conocido, plantea la delgada línea entre la redención y la manipulación, desafiando fórmulas clásicas del universo Marvel. (Disponible en Disney+)

Top 3 series

1. El Estudio

Este drama muestra los dilemas éticos de jóvenes abogados en prácticas dentro de un prestigioso bufete. Con ritmo ágil y actuaciones realistas, la producción conecta con el público al reflejar las presiones de la vida profesional contemporánea, marcada por la ambición, la competencia y los sacrificios personales. (Disponible en Apple TV+)

2. The Pitt

Un drama de acción que sigue a un exmilitar al regresar a su ciudad natal, donde debe enfrentarse a la violencia, la corrupción y oscuros secretos familiares. La serie combina thriller político y drama personal en una trama cargada de tensión, aportando frescura al panorama de producciones disponibles en la región. (Disponible en Amazon Prime Video)

3. Generación V

El spin-off de The Boys se desarrolla en la Universidad Godolkin y sigue a jóvenes superhéroes en formación sometidos a intrigas, manipulación y rivalidades extremas. La serie hereda el tono irreverente y violento de su predecesora, consolidando el universo de Vought como uno de los más provocadores e influyentes en el panorama actual del entretenimiento. (Disponible en Amazon Prime Video)

