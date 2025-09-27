Estrenos de Netflix en octubre 2025: The Witcher 4 y Godzilla x Kong llegan a Colombia

Octubre llega cargado de novedades a Netflix Colombia, con una programación que mezcla terror, fantasía, documentales reveladores y el regreso de franquicias esperadas. El mes coincide con Halloween, lo que se refleja en estrenos de suspenso y cine de horror clásico y contemporáneo. Pero también hay espacio para la música, la animación y la acción en vivo, con propuestas que buscan atraer tanto a jóvenes como a adultos.

La plataforma presenta una lista diversa que incluye producciones originales, clásicos recuperados y nuevos lanzamientos globales. Desde documentales musicales como el de Duki, hasta la cuarta temporada de The Witcher, pasando por parodias del cine de terror y biopics de figuras icónicas, Netflix refuerza su apuesta por el contenido variado y atractivo para la audiencia colombiana. Estos son los estrenos confirmados para octubre, organizados en orden de fecha.

Winx Club: Vuelve la magia — 2 de octubre

La mítica serie animada regresa con una propuesta renovada: Bloom descubre sus poderes como hada y se une a una escuela mágica donde enfrentará nuevos retos y forjará amistades.

Rockstar Duki desde el fin del mundo — 2 de octubre

El rapero argentino Duki abre su intimidad en un documental que explora su historia, desde las batallas callejeras hasta su consolidación como referente del trap latinoamericano.

Monstruo: La historia de Ed Gein — 3 de octubre

El siniestro caso de Ed Gein, asesino y profanador de tumbas, revive en una serie que expone cómo su vida inspiró a algunos de los villanos más famosos del cine de terror.

El genio y los deseos — 3 de octubre

Un excéntrico genio reaparece tras mil años para cambiar la vida de una mujer solitaria, mezclando humor, romance y fantasía en una trama contemporánea.

Alucinaciones — 3 de octubre

Un hombre con problemas psicológicos se instala en la mansión de sus padres y empieza a sospechar que la casa esconde secretos paranormales.

Steve — 3 de octubre

La tensión crece en un solo día para un director de escuela que busca mantener el orden entre jóvenes con pasados conflictivos mientras lidia con sus propios demonios.

Batwheels: Temporada 2 — 3 de octubre

Los vehículos de Batman regresan con nuevas aventuras llenas de acción, humor y aprendizajes, acompañando al héroe en su lucha contra la Legión de Zoom.

Una película de miedo — 4 de octubre

Parodia del terror adolescente noventero, con un grupo de jóvenes atrapados por un asesino tan torpe como ellos, en un homenaje satírico al género.

Scary Movie 2: Otra película de miedo — 4 de octubre

El espíritu burlón de esta saga regresa con sustos y carcajadas en una mansión embrujada, acompañada de sacerdotes y estudiantes excéntricos.

Scary Movie 3: No hay dos sin 3 — 4 de octubre

La franquicia continúa con referencias a Matrix, El aro y El señor de los anillos, entre otros clásicos del cine y la cultura pop.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio — 4 de octubre

Los titanes chocan nuevamente cuando Kong busca a su especie en la Tierra Hueca, desatando una amenaza que incluso desafía la supremacía de Godzilla.

Halloween — 7 de octubre

Michael Myers regresa cuatro décadas después de la masacre inicial, escapando de prisión para enfrentar a su víctima sobreviviente y a su familia.

¿Es pastel? Halloween — 8 de octubre

Reposteros compiten creando tortas hiperrealistas con temática de Halloween, en un desafío que mezcla misterio y creatividad.

La mujer del camarote 10 — 10 de octubre

Una periodista a bordo de un lujoso yate asegura haber visto un asesinato, pero nadie le cree. La verdad se convierte en su obsesión.

La vida secreta de tus mascotas — 10 de octubre

Dos perros rivales terminan trabajando juntos cuando deben enfrentarse a una pandilla de animales resentidos.

La vida secreta de tus mascotas 2 — 10 de octubre

Max y Duke se adaptan a una nueva vida en el campo, mientras sus amigos lidian con problemas inesperados en la ciudad.

WWE Crown Jewel 2025 — 11 de octubre

El espectáculo de lucha libre más esperado regresa en vivo, con combates de alto impacto que prometen ser tendencia global.

Aileen: La reina de las asesinas en serie — 15 de octubre

Documental sobre Aileen Wuornos, una de las pocas mujeres catalogadas como asesinas seriales, desde su infancia hasta su ejecución.

La diplomática: Temporada 3 — 16 de octubre

Kate enfrenta una administración en crisis y amenazas internacionales que ponen en jaque su carrera y la estabilidad global.

Los Cretinos — 17 de octubre

Dos niños unen fuerzas con criaturas mágicas para detener a una pareja de villanos que quiere dominar su ciudad.

La vecina perfecta — 17 de octubre

Un documental sobre una disputa vecinal que se tornó fatal, exponiendo los límites entre la defensa propia y la violencia.

Nadie quiere esto: Temporada 2 — 23 de octubre

El romance de Joanne y Noah vuelve a ser puesto a prueba en medio de conflictos personales y familiares.

The Witcher: Temporada 4 — 30 de octubre

Geralt, Ciri y Yennefer regresan en una temporada que promete nuevas batallas, magia y la evolución de su destino compartido.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero — 30 de octubre

El “Divo de Juárez” revive en un documental con imágenes inéditas que muestran su genialidad, sus sacrificios y la dualidad de su vida artística y personal.