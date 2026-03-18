¿Quién es Man Spider? La nueva versión de Peter Parker que vemos en Brand New Day

Es un año importante para el MCU y el primer capítulo de uno de los periodos más ambiciosos de Marvel en la pantalla grande. No por nada el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day tiene a internet fascinada, preguntándose si el rayo puede caer en el mismo lugar una cuarta vez. Una de las principales revelaciones que recibimos fue la posible aparición de Man Spider en el cine.

Para aquellos que no tienen su biblioteca de Marvel tan actualizada: en el tráiler de Spider-Man: Brand New Day se revela que la historia girará en torno a un cambio que está sufriendo el cuerpo de Peter Parker debido a una nueva mutación genética. La trama suena bastante similar a los orígenes de uno de los “villanos” más interesantes de la galería de Spider-Man: una mutación con rasgos de araña.

¿Cuáles son los orígenes de Man Spider?

La historia de cómo Peter Parker se convierte en este monstruo ha cambiado con los años tras diferentes revisiones. En algunos casos, Man Spider es producto de experimentos realizados en el héroe, donde él no es capaz de controlar lo que hace su versión mutada. En otras ocasiones, algún evento desencadena nuevas mutaciones que, poco a poco, lo llevan a esta transformación.

Por ejemplo, está The Amazing Spider-Man #100 (1971), que inició lo que luego se conoció como la Saga de los seis brazos. En esta historia, Peter atraviesa una crisis existencial: la tía May está enferma, su relación con Gwen Stacy es un desastre y el Capitán Stacy ha muerto.

Peter llega a la conclusión de que ser Spider-Man es una maldición y crea un suero químico diseñado para eliminar sus poderes arácnidos para siempre. Tras ingerirlo, se desmaya y tiene una alucinación donde pelea contra sus peores enemigos. Al despertar, se da cuenta de que el suero hizo exactamente lo contrario: en lugar de quitarle los poderes, le crecieron cuatro brazos adicionales.

Man Spider: El monstruo

Luego tenemos otro origen que ocurre en Marvel Fanfare, específicamente en el arco que va del número #1 al #4 (1982). Esta historia es una joya visual dibujada por el legendario Michael Golden. En ella, Spider-Man y Angel (de los X-Men) terminan en la Tierra Salvaje, ese lugar detenido en el tiempo donde todavía hay dinosaurios. Allí se encuentran con Brainchild, uno de los mutados de Magneto, quien utiliza tecnología avanzada para involucionar a los héroes.

Peter es sometido a un proceso de regresión genética; su mente humana se apaga y su cuerpo se transforma en una criatura de pesadilla con cara peluda, colmillos, ojos múltiples y, por supuesto, seis brazos. A diferencia de la saga de los 70, este Man Spider no piensa como Peter: no tiene chistes ni moral. Es un depredador puro que se mueve por instinto.

La serie animada y la inspiración de Brand New Day

Para quienes crecimos viendo la televisión, la versión definitiva de Man Spider ocurrió en Spider-Man: The Animated Series (1994). Esta serie hizo algo brillante: en lugar de que la transformación fuera un accidente de un solo episodio, la convirtió en una tragedia de cocción lenta durante toda la segunda temporada, titulada Neogenic Nightmare.

Todo empieza cuando Peter nota que sus poderes están fallando y siente dolor físico. Consulta con el Profesor X y los X-Men en un cruce épico, pero le informan que no pueden curar una mutación que ya está completa.

En el episodio Duel of the Hunters, la mutación llega a su clímax y Peter se convierte en un Man Spider gigantesco. Esta versión es, visualmente, la más aterradora: es enorme, posee una piel marrón quitinosa y puede escupir una red orgánica ácida.

¿Ustedes qué opinan? ¿Están emocionados por el debut de Man Spider en la pantalla grande? Los leemos en los comentarios.

Imágenes: Marvel Comics