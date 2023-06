¿Es Gwen Stacy Trans? Una teoría de ‘A través del SpiderVerso’ asegura que sí

Considerando la cantidad de preguntas que deja sin responder ‘A Través del SpiderVerso’ parece natural que surjan teorías sobre la película: ¿Cuál es la verdadera razón por la que Miguel está obsesionado con detener a Miles? ¿Qué pasó en la dimensión de la que proviene su araña? ¿Cuál es el plan de la Mancha? Pero quizás una de las más curiosas es la que asegura que Gwen Stacy es una chica trans.

Para ser claros, no hay ningún dialogo o insinuación en la película que indique esto, al menos no de manera directa. Sin embargo, algunos fans que han ido a ver la película más de una vez notaron que en el cuarto de Gwen Stacy los animadores añadieron un sticker en apoyo a la comunidad trans con el mensaje “protejan a los chicos trans”.

Esto no es todo. Otros fans han encontrado como una señal adicional que algunas de las escenas en las que el personaje confronta a su padre durante el clímax de la película utilizan en el personaje los colores de la bandera trans: azul rosado y blanco.

#Gwen is Trans.

Her whole arc is a trans allegory. The colors are the trans flag.

But most telling. HER WHITE COP DAD WEARS THE TRANS COLORS ON HIS UNIFORM. NO FUCK1NG COP IS THAT MUCH OF AN ALLY UNLESS THEY HAVE A TRANS FAMILY MEMBER!#SpiderVerse #SpiderManAcrossTheSpiderVerse pic.twitter.com/chLJ0rXXh6

— DC Lady (@MovieSandComic5) June 5, 2023